L’Istituto Superiore della Sanità lancia un’allarme per l’uso della mascherina che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana. Come prima cosa le consiglia ai bambini con età a partire da 6 anni, vediamo quali sono gli altri consigli.

Mascherine e tutti i consigli che ci vengono dati dall’Iss

La mascherina è diventata di vitale importanza nella nostra vita quotidiana e anche obbligatorie negli spazi confinanti o anche all’aperto dove non è garantito il distanziamento fisico.

In alcune Regioni l’uso della mascherina è obbligatorio, e per questo diventa di vitale importanza saperle usare e maneggiare. L’Iss spiega come poterla utilizzare nel miglior modo possibile senza correre ulteriori rischi.

Le tre fondamentali operazioni sono quelle di toccarle solo con mani pulite, non poggiarle sui mobili e non metterle in tasca. Le mascherine rappresentano un contenimento della trasmissione del virus e non sostituiscono il distanziamento, ma servono anche per evitare che ci tocchiamo naso e bocca di sicuro.

Poi l’Iss ci sono 6 punti da chiarire e garantire, e che tutti facciano uso delle mascherine senza commettere errori, vediamoli;

La prima cosa da chiarire e distinguere la mascherina chirurgica da quella della comunità. La prima è la mascherina ad uso medico realizzata per essere usata in ambito sanitario e certificata; la seconda invece serve a ridurre la circolazione del virus e non ha bisogno di certificazioni particolari. Le mascherine di comunità devono avere determinate caratteristiche, e sono: devono fungere da barriera per naso e bocca, non devono essere tossiche e allergizzanti e neanche infiammabili, devono facilitare la respirazione. Per i bambini da 6 anni in poi è obbligatorio la mascherina; fare attenzione a trovare la misura giusta per non arrecare fastidio al bambino. Il consiglio è quello di comprare le mascherine che si possono lavare a 60 gradi, sia per un fatto pratico che per una questione economica. In caso di sintomi, si consiglia di adoperare mascherine come quelle che usano i medici. Per la mascherina monouso si smaltisce nell’indifferenziata; per quella riutilizzabile, seguire le istruzioni riportate sull’etichetta per il lavaggio.

