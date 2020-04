Mascherine: a Bergamo da lunedì 6 aprile distribuite gratis, ecco come

Il Comune di Bergamo, in nome del sindaco Giorgio Gori, annuncia che sono state acquistate 200mila mascherine, ma ne sono arrivate per ora solo 100mila, che verranno distribuite a tutti i cittadini che ne saranno sprovvisti.

Mascherine a Bergamo: gratis ai cittadini

A favorire l’acquisto di queste mascherine è stato il manager Matteo Drago, parte attiva della trattativa per recuperare queste mascherine. Le mascherine saranno messe in distribuzione da stamattina dai circa 200 negozi che sono aperti in città e avranno ordine di consegnare al massimo tre mascherine a chi ne sarà sprovvisto.

Per dirla breve: quando il cittadino andrà a fare la spesa, i negozianti avranno il compito di dare loro una mascherina, se ne sono sprovvisti.

Per quanto riguarda gli over65 sarà lo stesso Comune di Bergamo a consegnarle, basta chiamare il seguente numero: 3420099675. Ci sarà il controllo da parte della Polizia Locale, che verificherà la corretta distribuzione delle mascherine, per evitare che qualche cittadino possa fare il furbo.

Da oggi in Lombardia e anche in Toscana è obbligatorio quando si esce tenere la mascherina, così da tenere coperti anche bocca e naso. Il problema è che le mascherine non si trovano, oppure si trovano a prezzi spropositati. Proprio per questo motivo il Comune di Bergamo ha deciso di acquistare delle mascherine e distribuirle.

Ci sono tre raccomandazioni da fare, vediamo quali:

non uscite con una scusa qualsiasi per andare a prendere le mascherine, in particolare le persone anziane; fate prendere le mascherine a chi non le ha, non fatene incetta se ne avete; avere la mascherina obbligatoriamente per uscire non significa che potete uscire sempre; il divieto continua, bisogna uscire solo se è strettamente necessario.

