Mascherine Coronavirus: Oppo ne dona all’Italia

Dopo l’azienda cinese Xiaomi, un’altra casa di smartphone cinesi decide di donare mascherine contro il Coronavirus all’Italia, si tratta della Oppo. Scopriamo, nel dettaglio, la donazione.

Mascherine: Oppo ne dona 300.000

Sono 300.000 mascherine di tipo chirurgico quelle che Oppo ha donato al nostro paese, per far fronte ad una carenza inspiegabile che sta affliggendo il nostro paese. Un gesto di solidarietà che continua ad arrivare dalla Cina, paese diffusore del Coronavirus che in questo periodo sta uscendo dalla crisi grave e si sente vicina all Italia che attraversa un momento pessimo. Come reso noto dal portale OppoToday, che ha pubblicato le immagini inerenti alla spedizione. Le immagini delle scatolone piene di mascherine sono state pubblicate sul social Weibo, il più popolare in Cina, accompagnate dallo slogan: “Insieme ce la faremo, uniti vinceremo!”.

Dunque, la Cina è vicina all’Italia, con una mossa di solidarietà costante per combattere il Coronavirus. Speriamo bene che la scorta offerta dalla Xiaomi prima e da Oppo poi, possano aiutare a far fronte ad un disagio incombente in tutto il nostro paese. Un disagio che trova il colmo proprio nella carenza di materiale sanitario e nella mancanza di scorte di mascherine sufficienti. Elementi che rivelano il quadro di un paese disorganizzato, allo sbando, in preda ad una crisi epidemica, ma anche gestionale e che presto diventerà collasso, sfacelo economico. Uno sfacelo da cui il paese potrebbe faticare a rialzarsi in tempi brevi.

