Mascherine e guanti: essenziali nella lotta al Coronavirus, ma attenzione all’utilizzo scorretto

L’uso di mascherine e guanti sono la prima attenzione da fare per proteggersi dal contagio del Coronavirus, ma bisogna fare attenzione ai pericoli che nascondono. Il loro uso scorretto da anche un falso senso di protezione e quindi non solo vanno a rappresentare un grosso pericolo di contagio, ma potrebbe anche vanificare tutti i sacrifici che si stanno facendo contro la lotta al virus.

Attenzione ai pericoli che possono nascondere mascherine e guanti se non usati in modo corretto

Le mascherine e i guanti sono stati sempre messi in primo piano per la lotta al contagio del Coronavirus, ma mai nessuno si è soffermato a spiegare che se usati male possono rappresentare un pericolo. La spiegazione non si deve fermare a come vanno utilizzate, ma il discorso si deve allargare al falso senso di sicurezza che possono dare all’individuo che le indossa.

Da questo momento in poi, dato un netto calo di contagi, si è pensato di allentare un po’ le misure restrittive, diventa importante che bisogna fare una corretta informazione sull’uso di mascherine e guanti per evitare che torni a salire il numero di contagi.

Sono pochi che sottolineano questa teoria, i guanti non danno nessun super potere e non vi garantiscono l’immunità al contagio. Bisogna pensare ai guanti come una seconda pelle, perché se abbiamo i guanti e tocchiamo una cosa infetta e ci si tocca parti della faccia, è uguale a come se non li avessimo. Non solo, se abbiamo i guanti infetti e tocchiamo altre superfici andiamo ad infettare anche quelle.

La migliore cosa sarebbe non usare i guanti e riuscire a non toccarsi mai naso, bocca e occhi e lavarsi spesso le mani. La stessa cosa si può dire delle mascherine, se non vengono usate in modo corretto possono diventare un danno per se stessi e gli altri.

La fase 2 è un inizio alla battaglia del virus, la mascherina non va messa sotto il naso, deve coprire bene bocca e naso. Con l’uso corretto di mascherina e guanti non ci dobbiamo sentire al sicuro, rimaniamo sempre potenzialmente vulnerabili e talmente fragili che basta un tocco in maniera errata che corriamo il rischio di contagio.

