La curva dei contagi da Coronavirus non tranquillizza gli esperti e il Governo fa sapere che sarà obbligatorio indossare la mascherina almeno fino al 15 di agosto. Non si esclude, però, un’eventuale nuova proroga, soprattutto alla luce dei nuovi casi.

Mascherine obbligatorie fino al 15 agosto

Le mascherine saranno obbligatorie in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai negozi ai mezzi pubblici, dagli ospedali agli uffici. Allo stato attuale, l’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, e emanata il primo agosto impone l’obbligo fino a ferragosto. Tuttavia fonti interne a Palazzo Chigi sospettano che il nuovo Dpcm in programma per la prossima settimana prevedrà una proroga oltre il 15 di agosto.

Esenti dall’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali solo i bambini sotto i sei anni e i disabili. Resta indispensabile, però, il distanziamento sociale di almeno un metro fra le persone, nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. Nei luoghi di lavoro rimane, inoltre, obbligatorio misurare a tutti i dipendenti la temperatura prima della loro entrata in sede.

La situazione in Italia e in Europa

In Lombardia l’ordinanza firmata dal Governatore Attilio Fontana prevede mascherine obbligatorie nei luoghi pubblici chiusi dal primo agosto fino al 10 settembre. Il sindaco di Capri, invece, ha imposto l’obbligo anche all’aperto durante i fine settimana, soprattutto nelle zone della movida. Analogamente tanti altri Stati europei, allarmati dall’aumento dei contagi, stanno ricorrendo a misure sempre più restrittive.

In Francia, dove nell’ultima settimana si sono registrati circa 7mila nuovi casi, 69 comuni della regione della Mayenne hanno imposto le mascherine obbligatorie anche all’aperto. La Grecia, pur vantando un numero di contagi più basso rispetto a quelle di altre zone europee, ha reso nuovamente obbligatorie le mascherine in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube