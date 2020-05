Le mascherine con l’emergenza Coronavirus sono diventate indispensabili sul mercato sono difficili da trovare e i prezzi sono alti, anche se il governo ha provveduto a calmierare il costo delle mascherine “usa e getta” a 0,50 centesimi più Iva.

Mascherine che durano per sempre

Una startup siciliana ha creato una mascherina protettiva che dura per sempre, può essere lavata e sterilizzata ogni volta che si vuole. Il prodotto è già sul mercato, il progetto si chiama iMask e possiede tutte le certificazioni di legge e tre brevetti internazionali.

Al momento la vendita è solo per utilizzo personale, ma la startup ha fatto sapere che a breve, dovrebbe ricevere anche la certificazione per essere utilizzata nel campo medico.

Dotate di un filtro super protettivo

Questa mascherina è dotata del filtro FFP3, quello più efficace e offre la massima sicurezza a chi la indossa e alle persone in vicinanza.

La startup ha dichiarato che queste mascherine possono essere utilizzate sempre, non hanno scadenza, solo il filtro va cambiato ogni mese.

La mascherina è prodotta in gomma termoplastica anallergica ed è completamente riciclabile, un altro vantaggio da considerare, in quanto non inquinano l’ambiente.

Mascherine in vari colori e trasparenti per i non udenti

I produttori hanno pensato davvero a tutto, le mascherine si possono acquistare in vari colori, per renderle partecipe dell’abbigliamento che indossiamo, sono disponibili anche trasparenti che hanno un doppio scopo: permettono alle persone non udenti di leggere il labiale e per chi non ama fare abbinamenti di colori e preferisce la neutralità. Le mascherine hanno un costo accessibile e contenuto, costano 15 euro ed è del tutto riciclabile in modo da ridurre l’impatto ambientale.

Mascherine di stoffa

Una recente indagine ha dimostrato che anche le mascherine create con un mix di stoffe sono efficaci, economiche e sostenibili, in quanto lavabili. Anche se gli esperti consigliano di usarle in ultima analisi, in quanto le paragonano ad una sciarpa o un foulard.

