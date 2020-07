Maserati annuncia la presentazione del nuovo Ghibli Hybrid con un teaser

Maserati inizia il nuovo decennio con importanti novità, appositamente preparate per la seconda metà dell’anno. Alla nuova supercar MC20 è già stata assegnata una data di presentazione, un debutto importante al quale si aggiunge un altro dello stesso livello, dal momento che rappresenta l’ingresso della casa italiana nel mercato della mobilità sostenibile. Ci riferiamo alla nuova Maserati Ghibli Hybrid. Il modello servirà non solo ad abbassare le cifre elevate delle emissioni medie di CO2 della gamma, ma anche a recuperare il ritardo con i rivali tedeschi che hanno versioni più efficienti nelle loro berline sportive, un evento preparato per il prossimo 16 luglio e per il quale l’azienda ha già rilasciato un nuovo teaser.

Ultimo teaser di Maserati Ghibli Hybrid in vista del suo debutto il 16 luglio

L’immagine rivela a malapena la forma della silhouette della Maserati Ghibli Hybrid piena di fulmini attorno ad esso, un progresso che riflette la potenza che il sistema ibrido offrirà e che sarà accompagnato da una revisione dell’immagine, con nuovi paraurti e fari, oltre a alcuni tocchi sul retro. Anche se ci saranno anche importanti cambiamenti all’interno, non saranno così importanti come la parte meccanica.

La berlina italiana avrà un motore benzina a quattro cilindri da 2,0 litri, con tecnologia MHEV a 48 volt , raggiungendo una potenza massima di 330 CV. La versione diesel dovrebbe anche diventare un semi-ibrida, anche se ci sono alcune fonti che attendono anche l’arrivo di una versione ibrida plug-in .

Tuttavia, per ora la ditta modenese continua a tacere, un silenzio che è stato mantenuto nonostante l’intenzione di svelare il modello al Motor Show di Pechino lo scorso aprile e che è stato cancellato dalla pandemia di Coronavirus. Ora, in soli dieci giorni il nuovo modello di Maserati verrà scoperto e sarà messo immediatamente in vendita, quindi le prime unità arriveranno entro la fine del 2020.

