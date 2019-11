Maserati anticipa un nuovo teaser del futuro modello

Maserati prepara già un nuovo modello. La casa automobilistica del Tridente ha appena svelato uno dei primi teaser del futuro veicolo, una hypercar che per ora porta il nome di Maserati MMXX e il cui debutto è previsto al Motor Show di Ginevra 2020, evento che si terrà nel corso del prossimo mese di marzo. I colleghi di Autoblog hanno realizzato una serie di foto spia della nuova auto sportiva avvistata nei pressi della sede della casa italiana a Modena di notte, un orario scelto molto probabilmente per non essere notati.

Nuove foto spia e un teaser rivelano qualcosa della nuova Maserati MMXX che sarà svelata a Ginevra in marzo

Da quello che si intuisce si dovrebbe trattare di una supercar a due posti con prestazioni elevatissime. Le grosse prese d’aria nella zona anteriore, il tetto corto e ribassato e una parte posteriore più allungata fanno pensare che si possa trattare di una vettura ad altissime prestazioni. Molto probabilmente un’auto in edizione limitata che sarà portata sul mercato in un numero molto ridotto di copie e ad un prezzo piuttosto elevato.

Maggiori dettagli su questo modello della casa automobilistica modenese che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles dovrebbero già arrivare nel corso dei prossimi mesi. Vi aggiorneremo naturalmente non appena avremo nuove informazioni su questa super car di Maserati destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori.

