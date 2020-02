Maserati conferma due novità importanti

Oltre ad aver ribadito la sua strategia di elettrificazione, Maserati ha confermato due novità importanti per i prossimi anni. Ci riferiamo ad un nuovo SUV per il 2021 e l’arrivo dell’atteso Alfieri per il 2020. Il nuovo SUV che verrà assemblato nello stabilimento di Cassino in Italia, insieme ad Alfa Romeo Stelvio e Giulia, entrerà a far parte dell’attuale gamma della casa automobilistica del Tridente. Il gruppo FCA ha effettuato un investimento di 800 milioni di euro per adattare questa fabbrica alle esigenze di produzione di questo nuovo SUV che raggiungerà il mercato nel corso del prossimo anno.

Maserati ha confermato un nuovo SUV entro il 2021 e l’arrivo dell’atteso Alfieri per quest’anno

I primi veicoli di pre-produzione dovrebbero lasciare la catena di montaggio esattamente nel 2021 con un sistema di propulsione elettrificato. Il SUV di segmento premium D sarà situato immediatamente sotto la Maserati Levante in termini di dimensioni e dovrebbe assumere il ruolo di competere con altri veicoli del segmento come la Mercedes GLC , la Audi Q5 o la BMW X3. Inoltre, Maserati ha confermato ufficialmente la sua nuova supercar per il 2020.

Il modello, anticipato dalla concept car Maserati Alfieri, sarà costruito a Modena e avrà una versione completamente elettrica. Per quanto riguarda il primo ibrido dell’azienda che sarà in vendita, questo sarà la nuova Ghibli, che sarà rilasciata entro la fine dell’anno. Nei prossimi mesi dunque dovrebbero arrivare notizie importanti a proposito di questi due nuovi modelli della casa automobilistica del tridente che così dovrebbe iniziare il suo rilancio nel segmento premium del mercato auto.

