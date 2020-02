Maserati D-SUV: ecco le ultime novità

Uno dei modelli più attesi l’anno prossimo nel mondo dei motori è senza dubbio il nuovo Maserati D-Suv. Questo veicolo è destinato a diventare la nuova entry level nella gamma della casa automobilistica del Tridente. Il veicolo di Maserati verrà prodotto a Cassino a partire dall’anno prossimo dopo che lo stabilimento sarà ristrutturato per poter ospitare la produzione del nuovo modello che arriverà sul mercato anche in versione ibrida. Questo modello avrà molto in comune con Alfa Romeo Stelvio. Infatti i due veicoli avranno dimensioni simili condividendo la medesima piattaforma modulare “Giorgio”.

Ecco le ultime novità sul nuovo Maserati D-SUV che sarà prodotto a Cassino dal 2021

Grazie a questo nuovo Maserati D-SUV la casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles spera di aumentare le sue immatricolazioni in maniera considerevole un po’ in tutto il mondo dopo che negli ultimi anni si è assistito ad un calo generalizzato delle immatricolazioni della società modenese a causa della mancanza di novità importanti nella sua gamma. Le cose però dovrebbero cambiare nei prossimi anni in quanto sono attese numerose novità per Maserati a cominciare dal futuro Maserati D-SUV.

Secondo le ultime indiscrezioni il modello di Maserati dovrebbe avere un prezzo di partenza di poco inferiore ai 70 mila euro. Per quanto riguarda i motori ci saranno nella gamma versioni a benzina, diesel e ibride. Tra queste ultime quasi certamente dovrebbe trovare spazio anche il nuovo quattro cilindri 2.0 da circa 320 CV abbinato ad un motore elettrico. Maggiori dettagli su questo modello di Maserati dovrebbero trapelare già nel corso dei prossimi mesi man mano che ci avviciniamo al suo debutto che come detto avverrà l’anno prossimo.

