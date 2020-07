Maserati Ghibli Hybrid: ultimo teaser in vista del debutto

Due nuovi video del tanto atteso Maserati Ghibli Hybrid sono stati condivisi su Facebook dalla casa automobilistica italiana in vista del debutto del veicolo giovedì 16 luglio. Il primo dei teaser rivela che il classico trio Maserati di piccole prese d’aria sui passaruota anteriori includerà accenti blu come un suggerimento per il propulsore ibrido del veicolo. Nel frattempo, il secondo video teaser è più rivelatore in quanto ci fornisce una buona idea di come apparirà il cruscotto anteriore dell’auto.

Nuovi video teaser di Maserati Ghibli Hybrid in vista del suo debutto

Per la maggior parte, le modifiche in primo piano appaiono minime rispetto all’attuale modello di Ghibli. L’auto è dotata di una griglia Maserati molto familiare mentre ci sono anche ampie prese d’aria sulla parte inferiore del paraurti. Ci viene anche offerto uno sguardo ai fari che sono simili a quelli del Ghibli uscente sebbene possano essere un po ‘più acuti e più aggressivi.

Le specifiche tecniche relative a Maserati Ghibli Hybrid non saranno note fino alla sua presentazione. Detto questo, il veicolo sarà molto probabilmente un ibrido plug-in che combina un quattro cilindri turbo da 2,0 litri con un motore elettrico. Si parla di una potenza di circa 325 CV.

L’arrivo di una Ghibli Hybrid non è l’unica cosa che succederà con la berlina di lusso. Maserati sta preparando il suo secondo restyling per la gamma Ghibli nel suo insieme che includerà riquadri anteriori e posteriori rivisti e alcuni aggiornamenti interni, incluso un sistema di infotainment più grande che probabilmente avrà un software nuovo e migliorato.

