Maserati ha intenzione di portare sul mercato un rivale per Porsche Macan

Siamo a pochi mesi dalla presentazione di una nuova supercar Maserati, che di per sé è qualcosa di straordinario, ma la nuova MC20 sarà solo l’inizio di una rivoluzione per il marchio Modenese. Il nuovo piano secondo Autocar è quello di lanciare l’MC20 come antipasto, seguito da versioni rinnovate degli attuali modelli Ghibli, Quattroporte e Levante, nonché un inedito SUV per il 2021 che sarà posizionato sotto il Levante e contro modelli come la BMW X4 e la Porsche Macan.

Nel 2021 è previsto l’arrivo di un nuovo SUV di Maserati che avrà il compito di rivaleggiare con Porsche Macan

Il rilancio di Maserati avrebbe dovuto essere guidato dalla versione di produzione del concetto Alfieri, ma quel piano è stato rapidamente rivisto sotto la nuova gestione dell’azienda, dando invece il via libera all’MC20. Tuttavia il sorprendente concetto Alfieri potrebbe tornare in una nuova veste.

Infatti la casa del Tridente sostituirà i vecchi modelli Granturismo e Grancabrio rispettivamente nel 2021 e nel 2022 e si pensa che i loro successori saranno direttamente ispirati dal concetto Alfieri. Il successore della Granturismo dovrebbe essere più piccolo del suo predecessore e dovrebbe inoltre ottenere una variante completamente elettrica.

Nel 2021, Maserati ha in programma di rivelare il suo secondo modello SUV, che siederà sotto il Levante nella gamma della casa automobilistica di Modena e contribuirà a far crescere i numeri di vendita dell’azienda, facendo uso di nuovi propulsori elettrificati. I dettagli sul nuovo SUV Maserati rimangono scarsi ma sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

