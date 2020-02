Maserati oggi svelerà una novità importante

Oggi Maserati si prepara ad annunciare il nome della sua nuova “super sportiva” alle 20:20. Alla fine dell’anno scorso, la casa automobilistica italiana ha scioccato molti quando ha pubblicato una serie di foto “spia” ufficiali di una nuova auto sportiva a motore centrale che stava testando vicino alla sua sede italiana. Evidentemente, Maserati voleva battere i fotografi spia con il rilascio di queste foto e aiutare a controllare la narrazione che circonda il veicolo. Ad oggi, circa tre mesi dopo la prima pubblicazione delle foto dell’auto, i dettagli sull’auto rimangono limitati. Secondo alcuni rapporti, il prototipo presenta un motore V8 turbo. Resta inteso che il prototipo utilizza la scocca in fibra di carbonio dell’Alfa Romeo 4C ma presenta un passo più lungo e piste più larghe. Curiosamente, altri rapporti affermano che l’auto utilizza un motore V6 costruito da Maserati.

Oggi Maserati annuncerà il nome della sua nuova “super sportiva”

Tuttavia, è abbastanza ovvio che Maserati vuole mantenere i dettagli sul veicolo il più segreto possibile. Alcuni ipotizzano che potrebbe essere chiamato “Alfieri” anche se si pensa che questo nome possa essere invece usato per una macchina sportiva elettrificata diversa dalla società, si prevede che adotterà un layout a motore anteriore come il concetto originale Alfieri del 2014. Fortunatamente, non dovremmo aspettare troppo a lungo per imparare tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova super sportiva in quanto è prevista la sua anteprima a maggio. Nel frattempo, conosceremo presto il suo nome e si spera riceveremo ulteriori dettagli al riguardo.

Ti potrebbe interessare: Ecco le auto elettriche che Maserati lancerà entro il 2023

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube