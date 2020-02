Maserati: svelato il nome della super car che debutterà a maggio

Maserati ha confermato quale sarà il nome della sua nuova supercar. Questo modello è stato battezzato come Maserati MC20 e sarà prodotto in Italia. Questa denominazione si riferisce a Maserati Corse 2020. La sua presentazione avverrà alla fine di maggio. La firma del tridente spera che questo modello segnerà un nuovo capitolo della sua storia. La casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha tenuto a precisare che l’auto è stata sviluppata nel Maserati Innovation Lab e la sua produzione avrà luogo nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena (Italia).

L’MC20 sarà anche il primo modello nato nella nuova era dell’azienda modenese. Sono tempi di cambiamento per Maserati. La società italiana deve adattarsi ai nuovi tempi. Tempi in cui l’elettrificazione, la connettività e l’automazione saranno fondamentali. Ecco perché sta lavorando a pieno regime per lanciare i suoi primi veicoli elettrificati il ​​prima possibile.

D’altra parte, il nuovo MC20 segnerà il ritorno di Maserati nel mondo della competizione. La verità è che per ora ci sono poche informazioni su questo modello. Considerando che il suo debutto è ormai vicino, presto dovremmo avere ulteriori novità su questo modello. Per quanto riguarda la sezione meccanica, si prevede che abbia un motore a benzina in una disposizione centrale in grado di garantire oltre 600 cavalli di potenza massima.

