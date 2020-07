Maskne o acne da mascherina: il prolungarsi dell’epidemia ha naturalmente portato la gran parte degli italiani a dover modificare i propri comportamenti. Tra le azioni divenute d’obbligo, sicuramente il dover indossare la mascherina. La problematica riguarda il personale sanitario, in primo luogo, ma anche il resto della popolazione da qualche mese a questa parte.

Maskne, l’ acne da mascherina: cosa la provoca?

L’utilizzo prolungato delle mascherine sul proprio volto, causa non poche problematiche alla nostra pelle. Vi è chi sicuramente avrà notato come, portare la mascherina per diverse ore al giorno, favorisce la comparsa di rossori, pruriti e di tutti i sintomi ricollegabili all’acne. La pelle, se coperta per ore, tende a non respirare e ciò provoca complicazioni anche in chi già soffre di malattie della propria pelle.

La Maskne colpisce infatti proprio la zona del viso coperta dal dispositivo anti-Covid: bocca, naso, guance e mento. Queste stesse zone, poi, possono essere colpite da tutta una serie di altre problematiche; si pensi a dermatiti della pelle o manifestazioni allergiche di diverso tipo.

Si tratta chiaramente di fattori estremamente soggettivi, ma comuni alla gran parte delle persone che utilizzano le mascherine per tempistiche prolungate.

Maskne: ecco cosa accade alla nostra pelle

L’attrito che la mascherina ha con la nostra pelle genera, innanzitutto, uno sfregamento di una zona sensibile del viso, che provoca inevitabilmente rossore e prurito. Questo può portare poi alla continua proliferazione di batteri e di impurità della pelle in genere, che quindi si manifestano sotto forma di eruzioni cutanee, tipicamente riconducibili ai comunissimi brufoli.

La Maskne impedisce sostanzialmente alla nostra pelle di respirare e quindi di espellere tutte le impurità che possono attaccarla. Il fatto, poi, di respirare all’interno della mascherina, crea una sorta di “zona umida”, che altera il ph naturale della pelle e che aggrava certamente il tutto.

Chiaramente è importante anche il materiale con cui queste sono realizzate.

Cosa fare per il benessere della nostra pelle?

Tra le azioni per preservare il benessere della pelle, certamente vi è l’igiene costante. Durante i periodi di utilizzo prolungato delle mascherine, per evitare la maske o per ridurne le conseguenze, bisogna intensificare la propria beauty routine. E’ consigliabile effettuare qualche maschera per il viso in più, magari all’argilla bianca o al cetriolo (con effetto pienamente rinfrescante) e mantenere la pelle idratata con creme per il viso.

Bisogna detergere il viso con delicatezza e movimenti rotatori, possibilmente dopo ogni utilizzo della mascherina. E’ bene però evitare l’uso protratto di prodotti esfolianti ( i famosissimi peeling), in quanto si andrebbe a stressare ancor più la pelle e ad irritarla.

Per prevenire la Maskne, è bene poi utilizzare specifiche creme anti-acne , ma certamente solo quando non si indossa la mascherina (magari la sera, di rientro nelle proprie abitazioni). Limitate il più possibile il consumo di make-up. Con piccoli accorgimenti ci si può proteggere dal virus, senza arrecare problemi alla propria pelle.

