Maturità 2020, ancora incerta la prova orale

Tra pochi mesi tutti gli studenti delle scuole superiori d’Italia saranno alle prese con l’esame di Maturità, il quale, ancora una volta, subisce una trasformazione. Quest’anno, almeno per quanto riguarda la prova orale, vengono eliminate le buste che lo studente aveva a scelta. Sembrerebbe quindi che le lamentele dell’anno scorso siano valse a qualcosa. Ma non è tutto. Ancora tanta incertezza sulla prova orale e questo, ovviamente, manda ancora di più in confusione i maturandi del 2020. Vediamo cosa ha da dire la nuova ministra dell’istruzione Lucia Azzolina proprio sulla questione Maturità 2020.

Maturtià 2020, come sarà la prova orale senza le buste?

Ovviamente, la maturità di quest’anno sarà una prova anche per i docenti i quali sono in ansia ed impreparati sulla questione almeno quanto i loro alunni.

Una gran bel punto interrogativo è l’esame orale, il quale, come abbiamo detto sopra, non prevede più la presenza delle buste.

Quindi, è lecito chiedersi, senza le tre buste come si svolgerà la prova orale?

C’è da dire che almeno l’eliminazione delle tre buste da scegliere permette ai docenti come ai ragazzi di fare un grande sospiro di sollievo.

Altra cosa positiva che verrà introdotta nuovamente è la traccia di base storica per quanto riguarda la prima prova scritta.

Quindi, in termini più semplici, torma il tema storico, la traccia B, che ha sempre salvato numerosi studenti che si ritrovavano nei guai.

Bisognerà aspettare fine geannio per avere anche più notizie certe sulla questione della seconda prova d’esame, quella in cui i diversi studenti dovranno trattare la materia di indirizzo.

Certo, anche per questo esame di Maturità 2020 c’è un’incertezza: la prova saà multidisciplinare come quella dell’anno scorso oppure no?

Compito della ministra Azzolina è quello di dare maggiori informazioni agli studenti di questa Maturità 2020 ed il quadro completo verrà dato solo a fine gennaio.

