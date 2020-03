Maturità 2020, Azzolina perché dice no al 60 politico?

In pieno pericolo per il Coronavirus, dopo la chiusura delle scuole, se la maggior parte degli studenti italiani esulta, non sono dello stesso umore i maturandi e gli universitari. Mettendo da parte quest’ultimi, per la quale vale un discorso a parte e più articolato, sono i ragazzi del quinto anno a trovarsi in difficoltà per l’avvicinarsi della Maturità 2020. Con la chiusura delle scuole, infatti, non vi sono certezze e tutto sembra essere in dubbio; addirittura la ministra Azzolina sta pensando anche ad un piano di emergenza qualora il Cornavirus minacciasse anche la maturità. Oltre a questo, ci sono ulteriori novità che riguardano la Maturità 2020.

Azzolina è contro il 60 politico alla Maturità 2020

La ministra Azzolina giorni fa rilasciò un’intervista alla rivista La Repubblica nella quale affermava di essere contraria al 6 politico dopo che la scuola si è mobilitata al fine di garantire il normale svolgimento delle lezioni con la didattica a distanza.

Una tale affermazione vale anche per tutti coloro che avranno la maturità quest’anno, e che quindi non vengono ammessi i 60 politici.

Lucia Azzolina continua col dire che sul sito del MIUR è stata aperta una pagina in cui i docenti potranno trovare tutte le informazioni che dovranno seguire in questa nuova esperienza.

Mentre, per quanto riguarda gli studenti sono state create delle piattaforme in grado di ricreare delle classi virtuali dove è possibile prendere nota anche degli assegni.

Insomma, la ministra è ferma nel suo punto e non è disposta ad accettare 6 o 60 politici dopo tutto il grande lavoro di organizzazione ideato per garantire il normale decorso delle lezioni.

La teconolgia, usata al di fuori della scuola, come svago, può essere quindi utilizzata anche per azioni più serie, permettendo ai ragazzi di non avere delle lacune ed evitare che la situazione scolastica di ogni studente possa essere minacciata dal periodo che si sta vivendo.

Infine, per quanto riguarda la Maturità, nello specifico non sono state ancora prese delle misure di emergenza certe, ma si ipotizza, qualora ce ne fosse bisogno, di svolgere soltanto gli esami orali.

