Maturità 2020, cos’è la versione light dell’esame

Tutti i maturandi di quest’anno sono in trepida attesa per le incertezze relative alla Maturità 2020 a seguito del pericolo Coronavirus e della conseguente quarantena. Intanto, sul web circolano diverse ipotesi: c’è chi parla di un esame che vedrà l’eliminazione di tutte le prove scritte tranne quella orale che sarà più corposa quindi, c’è chi invece sostiene che solo le due tracce scritte ministeriali possano essere svolte assieme all’orale, chi addirittura sostiene che è possibile rientrare a scuola a maggio e spostare di quale settimana l’inizio della maturità. Di concreto sappiamo che la ministra Azzolina sta lavorando sia sull’esame di Maturità che su quello di terza media e che sta cercando di andare incontro a tutti gli studenti sperando di rispondere alle loro domande il prima possibile.

Esame di maturità 2020, cosa significa versione light?

Riprendendo il titolo del nostro articolo, sappiamo con certezza che l’esame di maturità di quest’anno sarà in versione light.

Infatti, già in precedenza la ministra aveva annunciato di non voler eliminare per quest’anno l’esame, ma di renderlo il più semplice possibile pretendendo dai ragazzi comunque un grande impegno e serietà.

La prima cosa certa è che i membri saranno sei e tutti interni, mentre l’unico esterno sarà il presidente della commissione.

Eliminate anche le prove Invalsi intese come requisito di accesso assieme all’alternanza scuola-lavoro.

E’ probabile poi la creazione di una tesina che vada a sostituire la seconda prova.

Infine, molti giornali sul web parlano di un esame orale non a distanza ma frontale a scuola, mentre altri ancora sostengono che al contrario anche questo esame orale possa avvenire online come la didattica a distanza di questi giorni.

Una cosa è certa: bisognerà aspettare ancora l’andamento della situazione dei contagi per permettere ai ragazzi di tornare a scuola.

Certezze e ipotesi a parte, la versione light dell’esame prevede di venire incontro ed evitare ulteriori disagi agli studenti durante il suo svolgimento.

Comunque sia, il MIUR recentemente ha dichiarato di essere a lavoro per dare le tanto volute risposte ai ragazzi.

In settimana sapremo qualcosa in più.

