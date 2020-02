Maturità 2020, i nomi dei commissari esterni quando usciranno?

Durante la settimana scorsa il MIUR ha pubblicato sul suo sito ufficiale tutte le materie che caratterizzeranno la seconda prova dell’esame di Maturità 2020. Anche quest’anno gli studenti di alcuni indirizzi scolastici dovranno affrontare una seconda prova multidisciplinare, mentre gli altri possono tirare un sospiro di sollievo dato che dovranno affrontare l’unica materia che caratterizza il loro indirizzo scolastico. Sempre nello stesso avviso pubblicato dal MIUR, la stessa ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha anche affermato che nei giorni seguenti sarebbero state pubblicate ulteriori informazioni sulla Maturità di quest’anno. Vediamo di seguito la probabile data in cui potrebbero essere pubblicati i nomi dei commissari esterni.

Maturità 2020, quando saranno noti i nomi dei commissari esterni?

Se negli anni passati era possibile conoscere il nome dei commissari esterni durante la prima settimana di giugno, pare che accadrà lo stesso anche per la maturità 2020.

Infatti, una data molto probabile è quella del 3 giugno 2020. Certo, si tratta di una notizia ufficiosa, che aspetta di diventare ufficiale, ma è sempre bene prepararsi e giocare in anticipo.

Gli studenti, infine, grazie a questa notizia, potranno conoscere meglio i docenti esterni che dovranno esaminarli in alcune materie.

La strana coincidenza è che tutti i commissari esterni dovranno esaminarli nelle materie uscite come seconda prova della maturità.

E qui si capisce come si tratti di un avvenimento non di poco conto per i ragazzi, i quali dovranno impegnarsi ancora di più all’orale.

Aspettiamo ulteriori notizie e conferme da parte del MIUR.

Leggi anche:

Maturità 2020, il MIUR pubblica le materie della seconda prova

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube