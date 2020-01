Maturità 2020, il MIUR pubblica le materie della seconda prova

Finalmente sono uscite le materie della seconda prova di questa Maturità 2020 che si avvicina sempre di più. A pubblicarle alle ore 14,00 è stata direttamente la ministra Lucia Azzolina che sul sito del MIUR ha voluto dare ulteriori informazioni anche sulla prova orale della Maturità attraverso un video. Anche quest’anno, fa sapere la ministra, la seconda prova dell’esame di Maturità sarà multidisciplinare. Ovviamente, fanno eccezione a questa regola tutte le scuole aventi una sola materia caratterizzante il loro indirizzo. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo di cosa si tratta.

Finalmente sono state pubblicate le materie della seconda prova della Maturità 2020

La ministra Lucia Azzolina inizia a fare un elenco delle principali scuole secondarie partendo dagli isitituti professionali.

Inizia con l’Isituto professionale avente l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia, dichiarando che le materie della seconda prova sono rispettivamente Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione.

Passa poi al mondo dell’agricoltura: per l’Istituto per i Servizi per l’agricoltura le materie della seconda prova d’esame saranno Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale.

Arriviamo ai tecnici: l’Isituto tecnico avente come indirizzo il Turismo avrà come materie della seconda prova Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese.

Invece, all’istituto Tecnico avente indirizzo Informatica i ragazzi dovranno concentrarsi con le discipline di Sistemi e reti e Informatica.

La ministra poi passa ai licei.

Il primo ad essere nominato è il Liceo scientifico le cui materie della seconda prova della maturità saranno Matematica e Fisica.

I ragazzi che frequentano il liceo Classico dovranno vedersela con le due lingue di Greco e Latino.

Per quanto riguarda l’ulitmo liceo nato, gli studenti del Liceo delle Scienze umane avente opzione Economico-sociale avranno a che fare con le materie di Diritto ed Economia politica e Scienze umane.

La ministra prosegue spiegando meglio la questione dell’esame orale.

Come già abbiamo anticipato in questio giorni, non ci sarà più il sorteggio fra le tre buste, al posto di queste ci sarà un colloquio multidisciplinare che toccherà i diversi argomenti trattati durante l’anno scolastico.

I ragazzi potranno essere, quindi, interrogati su documenti, su dei testi, un documento, ma anche un’esperienza, un progetto o addirittura un problema.

Infine, Azzolina continua dichiarando che nei giorni che seguiranno il Ministero si occuperà di pubblicare altri materiali inerenti alla maturità.

Materiali che possono essere reperibili anche sui diversi social. La ministra, in conclusione, dichiara di rimanere a disposizione dei ragazzi sia su Instagram che su Facebook.

Ecco di seguito i link dove poter conoscere le materie della seconda prova della maturità di tutte le altre scuola sopra non citate, con dentro anche le materie di cui si occuperanno i commissari esterni:

per il liceo: https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/from-homepage/comunicato/Allegato%201%20Liceo.pdf

per gli istituti tecnici: https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/from-homepage/comunicato/Allegato%202%20Istituto%20Tecnico.pdf

per gli istituti professionali: https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/from-homepage/comunicato/Allegato%203%20Istituto%20Professionale.pdf

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube