Maturità 2020, la data degli orali

L’esame di maturità 2020 si sta facendo sempre più vicino e, dopo la decisione della ministra Azzolina di non rientrare più a scuola nel giorno 18 maggio 2020, è stato reso noto che il suo svolgimento consisterà nell’unica prova orale, una prova molto corposa che avrà la validità di ben 60 punti. Nonostante i disagi affrontati dagli studenti in questo periodo, la ministra Azzolina ci tiene ad un esame ben fatto e serio, sperando, qualora le condizioni migliorassero, di permettere a tutti gli studenti di poterlo svolgere in presenza a scuola. Se questo scenario risulta essere ancora incerto, si conoscono, invece, le date della prova orale.

Maturità 2020, ecco quali sono le date

Con la presenza dei primi casi da Coronavirus in Italia, la ministra Azzolina è corsa subito ai ripari a progettare ed organizzare un piano in grado di salvaguardare gli esami di maturità, oltre a quelli della terza media.

Tutte quelle che erano solo suppozioni o bozze sono poi diventate i contenuti del Decreto Scuola, per poi arrivare alla decisione di non riaprire nella data del 18 maggio, ma direttamente a settembre.

Con tale decisione, automaticamente, si eliminano le due prove scritte originariamente ipotizzate, italiano e quella di indirizzo, per confermare la seconda versione: unica prova orale che vale come esame.

Nonostante la speranza della ministra Azzolina di svolgere l’esame in presenza, non si sa con certezza se questo sia davveo possibile o meno: il tutto dipenderà dall’andamento dei contagi.

Ma è possibile conoscere le date della prova orale, ovvero di quello che può essere definito l’esame di maturità 2020: si ipotizza la data del 17 giugno come inizio, in precedenza scelta come data dello svolgimento della prima prova.

Detto questo, dobbiamo pazientare ancora un altro po’, prima di avere delle notizie ufficiali direttamente dal MIUR: si ipotizza, infatti, che nei giorni primi di maggio la ministra Azzolina possa dare informazioni più concrete.

