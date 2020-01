Maturità 2020, le materie della seconda prova entro il 31 gennaio

Siamo quasi agli sgoccioli: l’esame di Maturità 2020 si avvicina sempre di più e sempre più vicina sarà la data in cui verranno pubblicate le materie della seconda prova d’esame. Quest’ultima è una delle prove più temute dagli studenti e dai loro professori non solo per l’argomento in sé da trattare, ma anche perché nel corso degli anni la seconda prova ha subito non poche trasformazioni, gettando nel panico studenti e docenti. Sebbene ci siano degli istituti che possono tirare un sospiro di sollievo per tale argomento, poiché una sola materia caratterizza il loro indirzzo, lo stesso non può dirsi di altre scuole superiori. Comunque sia, nei giorni recenti è stato reso noto che entro la fine di gennaio sarebbero state pubblicate le materie della seconda prova per ogni istituo. Di conseguenza, questa è la settimana decisiva.

Seconda prova della Maturità 2020, quando e dove sarà pubblicata

Da come è possibile intuire, le materie della seconda prova per l’esame di Maturità 2020 saranno pubblicate sul sito del MIUR.

In particolare, vi riportiamo il link della pagina dove sarà possibile effettuare le propria ricerca sulla materia della seconda prova.

Bisognerà semplicemente cliccare su cerca materie e di conseguenza inserire l’indirizzo di studio della scuola che si frequenta.

Il link è il seguente: https://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml .

Altre buone notizie provengono dalla neo ministra dell’Istruzione Azzolina, la quale ha dichiarato nei giorni scorsi di stare lavorando assieme ad una equipe ad un manuale su come prepararsi alla Maturità.

Il manuale è rivolto sia ai docenti che ai professori e il compito dello stesso è quello di rasserenare chiunque quest’anno abbia la Maturità.

Infine, sul web si fanno scommesse anche sulla prima prova, in particolare sul tema di attualità.

Quelle più papabili sono il recente incendio in Australia, la Brexit, il movimento delle sardine, faida tra gli USA e l’Iran e si parla anche di Greta Thunberg.

