In questi giorni di emergenza da Coronavirus, mentre cambiano il numero dei morti, dei contagiati e dei guariti, tra le tante preoccupazioni c’è anche quella legata all’esame di Maturità 2020: tutti gli studenti italianiche dovranno sostenerlo sono stati davvero sfortunati. Costretti alla didattica a distanza, come unico modo per poter riprendere una certa normalità con la scuola, hanno giustamente paura e timore per l’esame di stato che si avvicina e che non si sa quale via potrebbe prendere, quale modifiche potrebbe apportare. Nei giorni scorsi, la ministra Lucia Azzolina, non sbilanciandosi più di tanto, confermò che l’esame ci sarebbe stato ma con lievi modifiche dettate proprio dalla situazione attuale. Non è stato aggiunto nulla in più e sul web stanno circolando numerose ipotesi. Vediamole di seguito.

Esame di Maturità 2020, tutti i possibili scenari di quest’anno

La cosa certa è che l’esame di Maturità vedrà una modifica per il ruolo della commissione: Azzolina stessa ha deciso di introdurre un solo elemento esterno, il presidente di commissione, mentre tutti gli altri professori sono interni.

Questa decisione è stata soprattutto presa per una questione di sicurezza sanitaria, ma anche perché in pieni disagi i membri interni possono venire incontro agli studenti dato che sono gli unici a conoscere tutto il loro percorso formativo.

Altra certezza della ministra è che non verranno accettati 6 politici o i 60 politici: gli studenti dovranno impegnarsi lo stesso con la didattica a distanza, che cerca in tutti i modi di colmare le lezioni frontali non togliendone nulla.

Invece, potrebbero saltare come requisiti all’ammissione all’esame l’alternanza scuola-lavoro e le prove Invalsi, ormai interrotte in questo periodo in cui dovevano appunto svolgersi.

Entrando poi nel vivo della Maturità 2020 e di tutte le sue prove si ipotizza che possa essere svolta solo la prova di tipo orale.

Alcuni, invece, sostengono che le due prove dettate dal ministero, cioè la prova di italiano e quella dedicata alla materia dell’indirizzo scolastico di una determinata scuola, possano essere confermate poichè ministerali.

C’è chi sostiene che gli esami potrebbero anche slittare di un anno oppure di quale mese, e quindi recarsi a scuola tra i mesi di luglio e agosto.

Come detto sopra si tratta di pure ipotesi e di possibili scenari immaginati, pertanto aspettiamo ulteriori conferme e notizie dalla ministra stessa.

