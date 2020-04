Maturità salva se per metà maggio si ritorna a scuola

Tutti gli italiani stanno vivendo dei giorni di paura, angoscia e soprattutto di incertezza: da chi lotta in prima linea contro il Coronavirus a chi sta a casa sano e salvo ma ha pensieri per il post-emergenza. Tra questi ci sono sicuramente i ragazzi delle superiori, in particolare quelli del quinto anno che dovrebbero a breve tenere il primo importante esame della loro vita: la maturità. Se essa già di per sé è motivo di ansie e preoccupazioni, con l’avvento del Coronavirus questi due stati d’animo si ingrandiscono e danno il benvenuto anche all’incertezza. Dall’altra parte, chi decide sulle sorti dei ragazzi sta vivendo le stesse sensazioni e sente forte l’onere delle sue decisioni. Pertanto, sono molti gli scenari possibili che riguardano questa maturità 2020 e i dati positivi di qusti giorni fanno sperare un possibile ritorno a scuola così da poter salvare l’esame.

Maturità 2020, se si ritorna a scuola entro metà maggio l’esame è salvo

Per la precisione, se si ritorna a scuola entro il giorno 18 maggio l’esame potrebbe essere salvo e per salvo intendiamo che non si dovranno eliminare tutte le consuete prove previste.

Ovviamente sono ormai fuori tempo l’alternanza scuola-lavoro e le prove Invalsi, ritenute all’inizio criteri di ammissione all’esame che si sarebbero dovute svolgere in questi giorni.

Ma data l’impossibilità del loro svolgimento a causa del Coronavirus è evidente che non saranno trattate all’esame.

In particolare, col rientro a maggio si potrebbe continuare a fare lezioni a scuola ed essere in grado di svolgere la prima prova di italiano del giorno 17 giugno e la seconda prova del giorno successivo 18 giugno.

Esattamente un mese dopo.

Resterebbero tra l’altro i sei commissari interni ed un solo esterno, ovvero il presidente della commissione.

Qualora, invece, non si riuscisse a tornare nei banchi di scuola per quella data, la maturità potrebbe consistere in un solo esame orale anche piuttosto corposo.

Attendiamo maggiori informazioni e notizie più concrete nei prossimi giorni.

