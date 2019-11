Maxi richiamo birra svedese: attenzione, può esplodere la lattina

C’è un maxi richiamo di una birra svedese, il motivo è che la lattina può esplodere, lo segnala l’azienda Systembolaget, c’è anche un’allerta UE, la birra in questione è la “Omnipollo Tetragrammaton”. La stessa ditta proprietaria ne ha interrotto la vendita e sta procedendo al richiamo del prodotto.

Capiamo bene il perché del maxi richiamo di questa birra

È la stessa ditta Systembolaget che ha dichiarato che nei loro stessi negozi si sono avuti degli scoppi di queste lattine senza motivo per cui si sta procedendo al ritiro. Il prodotto si può trovare in qualunque città europea in quanto è acquistabile anche on line. Per chi l’ha già acquistata può riportarla dove è stata acquistata e farsi cambiare il prodotto o farsi rimborsare la cifra che è stata pagata, la stessa cosa vale anche per chi la ha acquistata on line.

Si raccomanda molta attenzione ai consumatori, quando scoppia una bibita del genere può essere molto pericoloso, i pezzi del contenitore schizzano da tutte le parti diventando pericolose armi.

Le cause dello scoppio possono essere varie:

1)se la birra viene travasata prima che la fermentazione sia completa;

2)Aggiungere troppo zucchero può risultare in un eccesso di pressione;

3)lo zucchero non è stato mescolato accuratamente;

4)può accadere che le lattine o l’impianto non siano state sanitizzate per bene, con la relativa conseguenza che qualche batterio può essere finito nella birra facendo fermentare zuccheri che il lievito ordinario da birra non riuscirebbe a fermentare.

