Mazda fornisce maggiori dettagli sul suo primo veicolo elettrico

Mazda nelle scorse ore è tornata a parlare del suo primo EV che debutterà al Salone dell’auto di Tokyo la prossima settimana. La casa automobilistica nipponica ha affermato che il concetto utilizzerà spazi vuoti attorno alla console centrale per creare una vicinanza tra i sedili del conducente e del passeggero. Ha aggiunto che i materiali interni sono stati scelti per il comfort e l ‘eco-compatibilità. Il modello, che verrà presentato in anteprima sarà ispirato dal prototipo e-TPV. Esso dovrebbe adottare uno stile SUV, potendo ospitare più facilmente un pacco batteria a pavimento.

Mazdaè tornata a parlare del suo primo EV che debutterà al Salone di Tokyo la prossima settimana

Il modello utilizzerà una configurazione simile al prototipo, che ha una batteria da 35,5 kWh e un singolo motore elettrico che eroga 138 CV tramite una trasmissione a velocità singola. È probabile che l’EV abbia un’autonomia tra 200 e 240 km, simile alla nuova Mini Electric ma significativamente inferiore rispetto a concorrenti più simili come la Hyundai Kona Electric. Sarà in grado di utilizzare una ricarica domestica da 6,6 kW e una ricarica rapida pubblica da 50 kW.

Mazda introdurrà anche una versione moderna del suo famoso motore rotativo in una variante pensata per un EV. Due anni fa, il boss della casa giapponese, Mitsuo Hitomi, ha confermato che, anziché essere utilizzato nella sua forma più pura, un motore rotativo verrà utilizzato come estensore di autonomia per veicoli elettrici. Ha detto: “Il motore rotativo non è particolarmente efficiente da utilizzare come estensore di gamma, ma quando accendiamo un rotativo, è molto, molto più silenzioso rispetto agli estensori di altri produttori”.

Ti potrebbe interessare: Nuovo Mazda CX-30, il nuovo Suv arriva in Italia

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062