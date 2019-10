Mazda sorprenderà tutti nel 2020

Mazda continuerà a scommettere sul diesel. Nonostante il suo impegno per la nuova tecnologia Skyactiv-X e la mobilità elettrica, il produttore giapponese lancerà un nuovo motore diesel nel 2020. La casa automobilistica giapponese ha deciso di sviluppare un nuovo motore diesel più efficiente rispetto a quelli attualmente utilizzati dal marchio.

Mazda lancerà un nuovo motore diesel nel 2020

Si tratterà di un nuovo motore Skyactiv-D con consumi ed emissioni inferiori. In questo modo, Mazda continuerà a migliorare i suoi motori diesel e benzina lavorando anche su plug-in e meccanica ibrida elettrica al 100%. Sebbene Mazda confermi così il suo impegno per il diesel, la vita per questo nuovo motore non sarà facile poiché la fiducia nei diesel in Europa sta crollando. Tra gennaio e agosto 2019, la quota di auto diesel nel mercato europeo era solo del 30%.

È ancora in caduta libera e la maggior parte del suo spazio è occupato da veicoli a benzina. Christian Schultze, Responsabile R&D di Mazda in Europa, ha commentato in proposito: “Ci atteniamo ai motori diesel. Nel 2020, abbiamo un nuovo approccio ai motori diesel. Mostreremo quanto i diesel possono essere puliti e molto efficienti ”.

Alla domanda se questo nuovo motore diesel utilizzerà la tecnologia di accensione a compressione controllata da candele utilizzata dal motore Skyactiv-X , Schultze ha dichiarato: “Vi sorprenderemo l’anno prossimo. Non ci sono così tante differenze tra benzina e diesel . ” Da ciò si evince che Mazda ha deciso di differenziarsi dalle alte case automobilistiche adottando una strategia a “soluzioni multiple”, scommettendo sulla mobilità elettrica ma senza lasciare da parte i motori a combustione.

