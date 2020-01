Mediaset, quanto guadagnano i principali conduttori?

Mediaset è da sempre in concorrenza con la Rai e nonostante rispetto a questa sia molto più giovane, è stato in grado di sfornare tanti programmi sempre nuovi, alcuni dei quali sono diventati dei cult e che ci fanno sempre compagnia. In ogni momento della giornata, dalla mattina alla sera, attraversando il pomeriggio, i programmi partoriti dalla Mediaset sono sempre lì a tenerci compagnia. Alcuni di essi, poi, sono imbattibili e ogni anno sono sempre molto attesi, come C’è posta per te di Maria De Filippi. Quest’ultima, nei tempi recenti, è riuscita a crearsi un ruolo suo, e addirittura viene definita Queen Mary, si è saputa far amare e capisce come intrattenere al meglio la popolazione. Ma vi siete mai chiesti quale fosse il suo guadagno? E quello di Barbara D’Urso? E Paolo Bonolis?

Quali sono i guadagni dei più amati conduttori della Mediaset?

E’ di questi giorni una classifica che si concentra proprio degli stipendi percepiti dai conduttori Mediaset.

C’è chi potrebbe tranquillamente pensare che si tratti di una volgarità, perché é come fare i conti nella tasca altrui, ma in fin dei conti chi non se l’è mai posta questa domanda?

Non a caso, molti giovani aspirano a diventare dei conduttori proprio per percepire quella montagna di soldi.

Iniziamo con un conduttore molto amato, da grandi e piccini, che ha iniziato con la tv dei bambini per arrivar addirittura alla conduzione di Sanremo: Paolo Bonolis, il quale arriva ad uno stipendio di 10milioni di euro all’anno.

Dopo di lui una donna, Barbara D’Urso, anche lei piene di programmi tv.

La D’Urso arriva a guadagnare ben 6 milioni di euro all’anno, cifra che pone dei dubbi dato che la conduttrice in un’intervista ritiene di guadagnare meno.

Comunque sia, la Barbarella della tv non se la passa male da come si vede sul suo profilo Instagram.

Arriviamo ad altri conduttori Mediaset molto amati: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Alessia Marcuzzi.

Per la regina indiscussa della Mediaset, creatrice di programmi di successo che ci accompagnano da settembre ad agosto, lo stipendio arriva a 10 milioni di euro all’anno.

Della stessa somma è lo stipendio percepito da Gerry Scotti.

Infine, della Marcuzzi sappiamo che solo con il programma de L’isola dei famosi arriva a guadagnare 200 mila euro a puntata, e non immaginiamo con gli altri programmi come le Iene.

