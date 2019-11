MediaWorld anticipa il Black Friday dal 14 al 24 di novembre, le occasioni da non perdere

Mese di novembre è sinonimo di Black Friday. Tanti sconti, tanti prezzi speciali, tanto risparmio per chi acquista, tante le occasioni da non lasciarsi scappare. Il giorno vero e proprio su cui ricade questo pazzo evento per i pazzi dello shopping è il 29 novembre. Ma c’è chi anticipa, chi decide di continuare questo periodo di festa anche oltre il giorno stabilito. In questo articolo vogliamo parlarvi di chi, invece, ha deciso di anticipare questo periodo e vi vogliamo parlare, quindi, di MediaWorld, uno dei negozi più frequentati durante il periodo del Black Friday. Diamo un’occhiata alle tante novità ed occasioni annunciate che sembrano davvero far gola agli interessati.

Black Friday a MediaWorld: dal 14 al 24 novembre sconti e prezzi speciali

Giusto per l’appunto, vogliamo presentare il nuovo volantino che MediaWorld ha deciso di rendere pubblico.

E’ in questo volantino che il noto negozio fa il suo annuncio: anticipa il Black Friday dal 14 al 24 di novembre.

In questo periodo MediaWorld permette ai compratori delle offerte davvero speciali e delle occasioni da non perdere, ma solo in questo lasso di tempo e non oltre.

Certo, facendo due conti, ci si rende conto che dopo pochi giorni c’è la tanto desiderata data, e quindi, magari, come qualcuno spera, ci sarà la possibilità di poter far altre spese folli nello store. Ma questo è ancora da vedere.

Nel volantino ci sono le seguenti categorie ed offerte: i consueti tagli di prezzo, la possibilità di acquisto grazie al meccanismo delle rate a tasso zero, ma anche la possibilità della consegna gratuita su moltissimi prodotti inclusa.

Come in ogni store e in ogni Black Friday, le occasioni sono rivolte agli elettrodomestici e agli Smart TV 4K HDR, ci fanno questo regalo soprattutto le tv del noto brand della Samsung.

Passiamo ai fatti e vi diciamo che un QLED TV da 55″ potrà costare a 699€, altra occasione è il modello da 75″ che costa 949€.

Non mancano le occasioni per i cellulari, notebook e console: un esempio sono gli Xiaomi Mi 9 Lite a soli 249€, il nuovo Redmi Note 8T a 199€, Samsung Galaxy A40 a 209€ e iPhone 11 a 839€.

Leggi anche:

Black Friday: 10 siti per trovare le migliori offerte

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.