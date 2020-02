MediaWorld: Red Price, ecco le nuove incredibile offerte

Gli utenti di MediaWorld con i nuovi Red Price hanno delle grandi possibilità per risparmiare sugli acquisti effettuati. Fino al 23 febbraio hanno la possibilità di portare a termini acquisti da MediaWorld, ci sono delle nuove incredibili offerte con dei prezzi molto bassi salvo esaurimento scorte, si possono fare presso tutti i punti vendita nazionali o direttamente sul sito ufficiale.

MediaWord/Red Price, ecco le offerte incredibili

Chi decide di acquistare direttamente nei punti vendita di MediaWord deve effettuare l’acquisto completo entro il 23 febbraio, lo stesso vale per chi decide di comprare stando comodamente seduto da casa, con la differenza che per la consegna a casa al prezzo dovrà aggiungere un supplemento di euro 4,99 per la spedizione.

Basta andare sul volantino MediaWord e leggere le offerte che sono davvero molto convenienti e interessanti iniziando dagli smartphone, tra i quali:

Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 259,00 euro

Xiaomi Redmi Note 8T a 179,00 euro

Galaxy A50 a 249,00 euro

Apple iPhone 7 a 329,00 euro

Apple iPhone 11 Pro a 1099,00 euro

Huawei P30 Lite a 249,00 euro

Galaxy A30s a 199,00 euro

Galaxy S10 a 699,00 euro

Galaxy A20e a 159,00 euro

Queste sono solo alcune delle offerte che possono interessare agli utenti, ce ne sono davvero tante di offerte convenienti e quindi la scelta di decidere quale smartphone in base a quello che si vuole spendere avendo l’opportunità di risparmiare tantissimo. Ricordiamo che gli acquisti si possono effettuare sia direttamente nei centri in tutta Italia, sia online.

Attenzione, le offerte da volantino non riguardano solo gli smartphone, ma anche altri dispositivi che possono essere: tablet, notebook e elettrodomestici, e poi tante e tante altre cose.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube