Megan Gale, oggi cosa fa la celebre modella della Omnitel?

Bellezza magnetica e fisico giunonico, tutti impazzivano per Megan Gale, modella e attrice australiana, che ha trovato il suo successo soprattutto in Italia grazie alla partecipazione agli spot pubblicitari della Omnitel e della Vodafone, cosa che le ha permesso di partecipare al cinepanettone “Vacanze di Natale 2000”, al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi. Verso la fine degli anni ’90 e nei primi anni 2000 era lei il simbolo della bellezza assoluta e vera sex symbol. Ma che fine ha fatto questo viso indimenticabile, che ha tanto segnato quegli anni?

Che fine ha fatto la modella della Omnitel, Megan Gale?

Dopo aver sbancato il lunario in Italia, Megan Gale ha deciso di lasciare il nostro paese per tornare definitivamente in Australia.

Tra le tante tappe da ricordare, c’è anche la sua conduzione del del Festival di Sanremo 2001 con Raffaella Carrà.

Ma nulla da fare, Megan Gale ha deciso di lasciare dietro di se il personaggio e di dedicarsi alla famiglia.

Non tutti lo sanno ma la bella modella ha un compagno, il giocatore di football australiano Shaun Hampson, dalla quale ha avuto suo figlio River Alan Thomas Hampson.

Cosa fa oggi Megan Gale?

La bella modella si divide tra Sydney e Melbourne, e fa ancora parte del mondo dello spettacolo.

Infatti, ha riscosso molto successo come attrice in patria ed è stata scelta anche come conduttrice del programma Project Runway Australia.

Se avete curiosità di vederla, mi consigliamo di seguire il suo canale Instagram: sembra non esser mai invecchiata!

Tra i tanti commenti, è impossibile che non ci siano i commenti di qualche italiano o italiana nella quale viene ricordata la sua bellezza, il suo ricordo sempre indelebile di quei momenti.

Insomma, il pubblico italiano la ama ancora, nonostante ci siano altre show girl che sembrano sbucare da ogni dove nella nostra televisione.

Ultimi lavori di Megan Gale

Nel 2008 ha deciso di dire addio alle passerelle delle sfilate di moda e dopo aver condotto alcuni show per una storica emittente australiana ed essere stata testimonial L’Oréal, nel 2015 è arrivata al cinema USA, avendo una parte nel film Mad Max: Fury Road di George Miller.

