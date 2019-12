Mela e cannella: un’arma contro obesità, diabete e colesterolo

Mela e cannella sono due alimenti molto amati, e in questo periodo delle feste ancora di più. La presenza di antiossidanti possono rivelarsi un’arma molto importante per tenere a bada i chili di troppo e possono agire in modo positivo contro problemi di obesità, diabete e colesterolo.

Vediamo esattamente quali sono i benefici di mela e cannella

Un gruppo di ricercatori hanno scoperto che aggiungere un pizzico di cannella oppure mangiare una mela al giorno nella nostra vita quotidiana aiuta a far diminuire il colesterolo cattivo LDL, e fa alzare quello buono HDL. Dagli studi dell’università di Napoli Federico II, sia la cannella che la mela aiuterebbero a metabolizzare i grassi riducendo le molecole infiammatorie e di conseguenza si ridurrebbero le malattie cardiovascolari.

Degli scienziati americani effettuati degli studi sono arrivati alla convinzione che un pizzico di cannella al giorno riduce il grasso corporeo, in particolare quello sulla pancia. La cannella usata tutti i giorni attiva un processo antinfiammatorio e di conseguenza va a bruciare il grasso.

Fare un dolce ad esempio a base di mela e cannella e mangiarlo potrebbe servirci non solo a trovarlo delizioso come sapore e definirlo tipico della stagione invernale, ma ne potremmo trarre degli ottimi benefici per la salute.

Ecco come fare la ricetta del dolce con mela e cannella

Questo dolce ha una semplicità nella preparazione che farlo è alla portata di tutti

Ingredienti per 6 persone:

6 mele

mezzo cucchiaino di cannella

200 grammi di zucchero

2 cucchiaini di succo di limone

1 puntina di chiodini di garofano

1 pizzico di sale

30 grammi di noci tritate

90 grammi di farina setacciata

palline di gelato

85 grammi di burro

Procedimento: come prima cosa si riscalda il forno fino a farlo arrivare a 180 gradi, poi si sbucciato le mele e si tagliano a fettine e vanno riposte in una ciotola. Aggiungere alle mele il succo di limone, la metà dello zucchero e le spezie, mescolare il tutto e metterlo in una teglia imburrata. Adesso mescolare la farina con il burro, il sale e il resto dello zucchero, incorporare poi la frutta secca. Mescolare il tutto fino ad avere una sabbiolina che poi va messa sulle mele. Mettere in forno per circa 30 minuti, assicuratevi che la parte superiore sia croccante e le mele morbide. Servite il dolce, per chi lo preferisce con una pallina di gelato sopra.

