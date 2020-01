Meningite: il quarto caso nel bergamasco una donna 48enne

Ancora un caso di meningite nel bergamasco, è il quarto decesso nell’ultimo mese e riguarda una donna di 48 anni che aveva accusato malori nei giorni scorsi a causa dei quali è stata ricoverarta all’ospedale i Brescia.

Muore donna di 48 anni per meningite

Si tratta di una donna originaria di Tavernola che è deceduta a causa di infezione da meningite. La donna viveva a pochi chilometri da Villongo, paese in cui a dicembre erano stati registrati atri 3 casi di meningite. Uno dei casi di dicembre aveva portato al decesso di una giovane. La 48enne aveva accusato i primi sintomi qualche giorno fa e ricoverata d’urgenza all’ospedale di Brescia le era stata diagnosticata una forma molto aggressiva di meningite.

La Asl, immediatamente, ha avviato controlli per avviare la profilassi a parenti e conoscenti della quarta vittima di meningite del bresciano.

Il sindaco di Predore, paese in cui la donna era residente, ha chiesto a tutti i cittadini che avevano avuto contatti con la donna, tramite un massaggio divulgato tramite Facebook, di avviare la profilassi antibiotica per proteggersi dalla possibile infezione.

Il ceppo che ha infettato la 48ette è lo stesso che aveva portato alla morte la giovane Veronica, il meningococco di tipo C.

Si tratta del quarto caso che coinvolge la popolazione della zona: il 3 dicembre è deceduta Veronica, studentessa di 19 anni, a distanza di pochi giorni è stata infettata una sedicenne che fortunatamente è stata salvata, Il 23 dicembre, invece, è stata la volta di un 36anni, colpito anche lui da sepsi per meningococco di tipo C, anche lui fortunatamente è fuori pericolo grazie al pronto intervento dei medici.

