Menopausa e cura del viso: come scegliere la crema viso

Migliori creme per le donne in menopausa

Alcuni consigli per prendersi cura della pelle del viso in menopausa e mantenere un aspetto giovane e fresco.

Sono tanti gli articoli che si leggono online dove vengono menzionate, o sarebbe più corretto dire pubblicizzate, le “migliori creme per le donne in menopausa” e in cui si fa riferimento alle ultime novità immesse sul mercato descrivendole come dei ritrovati rivoluzionari per combattere le rughe e i segni del tempo. Scopriamo la verità che si nasconde dietro queste réclame per prendere scelte più consapevoli in futuro e capire di quali pubblicità fidarsi e di quali diffidare.

La migliore crema per il viso in menopausa: mito o realtà?

La menopausa causa dei cambiamenti fisici e ormonali a dir poco sconvolgenti per il corpo e la serenità di una donna. Oltre alle ben note vampate di calore, agli sbalzi di umore con tendenza agli stati depressivi e all’insonnia, la pelle si assottiglia, perde di volume, diventa più secca, si disidrata e, di conseguenza, presenta i primi segni di cedimento e permette la comparsa delle prime rughe profonde. Una parte di questi stravolgimenti a livello epidermico è dovuta a un calo della produzione di estrogeni, ma una buona dose di responsabilità dell’invecchiamento cutaneo è legata all’abbassamento dei normali livelli di elementi necessari per l’elasticità cutanea, come le molecole di acido ialuronico e di collagene. Va però detto che non tutte le 50enni sono soggette agli stessi sintomi o agli stessi problemi epidermici e ormonali, ci sono anche donne a cui la menopausa provoca un aumento della tendenza seborroica della pelle del viso piuttosto che renderla più secca.

A fronte di questi chiarimenti, è lecito chiedersi se esista davvero la migliore crema per le donne in menopausa e la risposta è: assolutamente sì! Anche se vanno fatte delle specificazioni in quanto non esista una soluzione univoca per ogni donna. Senz’altro l’epidermide tende a cedere e a perdere di volume, per cui sarebbe preferibile scegliere sempre una crema rimpolpante per il viso che riempia i vuoti creati dall’invecchiamento, ma per ciò che riguarda la scelta della texture del cosmetico, più o meno grassa, e del prodotto stesso, se creme, filler o sieri, la strada da seguire è quella dettata dalle proprie personali esigenze di pelle.

Quali standard esigere dalla propria crema

A fronte dei più comuni problemi della pelle delle donne in menopausa, il consiglio è quello di optare per creme che contengano retinolo, meglio noto come Vitamina A, oltre a vitamina C e collagene. Tramite l’epidermide si possono reintegrare, infatti, le sostanze e gli elementi che aiutano a mantenere il viso più giovane e disteso.

Un’impresa che, va detto, al giorno d’oggi è meno impegnativa rispetto al passato, sarà per una miglioria generale dell’attenzione data alla skincare personale, così come degli stessi prodotti cosmetici: mai come ora è sempre più frequente vedere delle splendide cinquantenni che possono rimandare finanche di un decennio i problemi più evidenti di una pelle matura.

Le buone pratiche anti-aging

Oltre alla scelta del prodotto giusto per prendersi cura della pelle del viso, una donna in menopausa deve prestare ancora più attenzione alle buone abitudini per tenere lontani gli effetti del tempo.

La routine quotidiana di skincare, sia mattutina che serale, non può prescindere dai passaggi della pulizia, sia detersione che esfoliazione, dell’idratazione e della protezione (gli effetti degli agenti atmosferici, sole in primis, diventano ancor più nocivi quanto più si è in là con gli anni, per cui non si deve mai dimenticare di creare uno scudo protettivo sul viso prima di uscire o di esporsi al sole).

Infine, anche i migliori prodotti cosmetici potranno fare ben poco se non si cambia radicalmente lo stile di vita: per far davvero migliorare la pelle del viso, provate a dedicare il giusto quantitativo di ore al riposo notturno, a rispettare gli standard di un’alimentazione sana a tavola, a fare attività fisica regolare (anche moderata va bene) e a bere almeno due litri d’acqua al giorno.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube