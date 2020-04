Menopausa: le donne più a rischio sono quelle sottopeso

Alla base di alcune definizioni c’è sempre uno studio, stiamo parlando della menopausa precoce. Dallo studio emerge che quelle più a rischio, si parla delle donne sotto i 45 anni, lo possono essere per la troppa magrezza.

Menopausa precoce: a rischio le donne sottopeso

La menopausa per molte donne viene definita come la fine di un’era, mentre invece non è altro che una trasformazione fisiologica che a volte può avere risvolti positivi. Molte donne comunque sperano che avvenga quanto più tardi possibile, l’essere giovani non coincide nell’essere pronte a questo cambiamento significativo.

A determinare una menopausa corretta possono essere anche abitudini alimentari sbagliate. Uno studio fatto in America ha stabilito che c’è un forte rischio che si possa avere la menopausa prima dei 45 anni, il motivo può essere quelle di essere troppo magre o comunque esserlo state nella propria vita.

Lo studio è stato fatto su circa 80mila donne seguendole per tutto il periodo che è andato dalla gioventù fino all’entrata in menopausa, raccogliendo tutte le informazioni degli anni trascorsi in gioventù. Si è arrivati alla conclusione che le donne che erano magre o le erano state fino alla soglia dei 30 anni, hanno il 30% in più di rischio di sviluppare una menopausa anticipata, si parla addirittura prima dei 45 anni.

Da tenere presente che le donne in carne, rischiano di meno la menopausa precoce, ma sono a forte rischio di sviluppare altri tipi di patologie che possono essere ben più gravi.

Diciamo che come si è sempre saputo, il numero delle uova presenti nelle ovaie, hanno un ruolo determinante nel generare la menopausa. Oggi lo studio ci mette in guardia sull’entrata in menopausa e che può essere legato a sovrappeso e a disturbi alimentari.

Logicamente lo studio non si ferma a questo, si stanno effettuando ulteriori ricerche per individuare eventuali rischi che possano portare alla menopausa precoce.

Se può essere d’aiuto a qualcuno, possiamo dire che altri studi hanno potuto confermare come avere rapporti intimi possano avere grandi benefici sul prolungamento dell’età fertile e ritardare l’arrivo della menopausa. Quindi, fare l’amore e una sana alimentazione fanno in modo che i tempi della menopausa si allunghino.

