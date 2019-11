Menù mare e monti: dall’antipasto al dolce, ricette semplici da fare

Quando il mare incontra la terra, i sapori e il gusto si esaltano di più. Infatti è un giusto abbinamento di sapori, il pesce e le verdure li troviamo spesso nelle preparazioni classiche della tradizione italiana. Il più delle volte sono presenti in pranzi importanti. Perché non prepararli anche nelle nostre case, bandendo le nostre tavole con ricette semplici ma piene di gusto come quelle che andrò a proporvi. Approfittando anche del fatto che c è l’imminente festività, ovvero il ponte di Ognissanti. La mia idea di pranzo non è molto elaborata, e farete contenti i vostri commensali; per la varietà dei prodotti usati.

Un antipasto fatto di pasta sfoglia che racchiude i gamberi preparati in modo sfizioso, un primo piatto di pesce spada e melanzane, che insieme si completano. La mia idea di secondo invece sono i calamari ripieni con i funghi, davvero un incontro gustoso, ovviamente non possiamo rinunciare ai famosi crocchè una delle pietanze più tradizionali. Questo pranzo lo voglio chiudere semplicemente con il biscotto arrotolato con crema di nocciole semplice come un dessert ma goloso; che si può preparare anche il giorno prima.

Antipasto: Gamberi in cornetti di pasta sfoglia, ricetta sfiziosa

Questa è veramente una ricetta semplice da fare e occorrono pochi ingredienti, anzi per l’esattezza due; gamberi e pasta sfoglia, arricchiti da spezie per aromatizzare. È la ricetta giusta da preparare per un aperitivo, un antipasto o a completare un buffet per una festa. A casa mia ne sono ghiotti, come non dargli torto, il sapore delicato del gambero racchiuso in sfoglia aromatizzata e croccante. Andiamo a vedere cosa occorre. Leggi qui la ricetta: Gamberi in cornetti di pasta sfoglia, ricetta sfiziosa e gustosa

Primo piatto: Spaghetti pesce spada e melanzane

Il pesce e le verdure si sposano perfettamente insieme, questa ricetta mi è tornata in mente sfogliando una rivista, anche se nel web ho visto tante varianti di questo classico primo piatto della cucina italiana. La carne morbida del pesce spada si fonde del tutto con la croccantezza della melanzana fritta, una delizia per il palato; tanto che i miei commensali hanno fatto il bis. È l’idea giusta se si hanno ospiti o anche per un pranzo domenicale e in previsione del weekend; allacciate il grembiule e mettetevi ai fornelli; non v’è ne pentirete. Cosa occorre? Vediamo subito. Leggi qui la ricetta: Spaghetti pesce spada e melanzane, ricetta facile e gustosa

Secondo piatto: Calamari imbottiti

Il calamaro è un mollusco molto apprezzato e di facile preparazione e farlo imbottito è una valida alternativa per preparare un secondo piatto completo, facile da preparare e buono da mangiare, si può imbottire come più si preferisce; io ho scelto di farcirlo con i funghi misti che stanno bene col pesce. Leggi qui la ricetta: Calamari imbottiti, un secondo completo e gustoso: la ricetta

Crocchè di patate

I crocchè sono detti anche panzarotti, si tratta di un piatto tipico napoletano. In Campania viene anche definito cibo da strada, viene servito in contenitore di carta chiamati cuoppi, preparati insieme a pastacresciute (zeppole) ciurilli ecc. Ma di questo poi parliamo; sono presenti anche in Puglia e in Sicilia dove esiste una sua variante. La vera ricetta napoletana è composta da patate, uova, formaggio e pepe. Poi vengono rotolati in albume e pangrattato, alla fine fritti e riposti su carta assorbente. Sono ottimi e possono essere serviti in molte occasioni: antipasto; aperitivo o a chiusura di un pranzo soprattutto domenicale. Visto il weekend ne approfittiamo. Quindi andiamo alla ricetta: Crocchè fatta in casa, la vera ricetta napoletana

Dolce: Rotolo di pasta frolla

Questo rotolo di pasta frolla allo yogurt è facile e veloce da fare, è un dolcetto morbido e friabile al tempo stesso. Adatto per la prima colazione dei nostri ragazzi; ma anche per noi visto che non appesantisce. Buono e leggero anche per una merenda o per finire in dolcezza un pasto. Lo faccio spesso anche dandogli la forma di cornetti, si può anche farcire con la marmellata o perché no; anche della frutta a modo di strudel. Leggi qui la ricetta: Rotolo di pasta frolla allo yogurt farcito con crema di nocciole

