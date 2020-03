Menù per combattere il Coronavirus: aiuta le difese immunitarie

In periodo di allerta Coronavirus dobbiamo cercare di essere prudenti e di assumere, con l’alimentazione, quante più difese immunitarie possibile per difenderci: aglio, funghi e cioccolato, secondo gli esperti, possono fare al caso nostro.

Vediamo quali alimenti ci possono aiutare a rinforzare le difese immunitarie per combattere il Coronavirus

Stare più tempo a casa ci obbliga a mangiare ancora di più in modo sano: no a cibo spazzatura, anche perchè ci muoviamo sicuramente meno del solito; in particolare, chi ha già patologie, deve fare molta attenzione, soprattutto considerando l’emergenza Coronavirus. Una precauzione che possiamo prendere è cercare di assumere alimenti che ci aiutano a rinforzare le difese immunitarie. I cibi che ci possono aiutare sono:

l’aglio: ricco di allicina, risulta essere un potente antibiotico, antifungino naturale e antimicrobico

il cioccolato fondente: alimento ricco di zinco, buoni gli effetti antidepressivi, ottimo per la serotonina, l’ormone della felicità

i funghi: ricchi di selenio, molto utili nel potenziare i processi di riparazione cellulare

il tè verde: il suo ottimo contenuto di catechine ha buoni effetti antiossidanti

il miele: ottimo come antibatterico, disinfetta il cavo orale

Questi sono i consigli che ci vengono dati dalla maggior parte degli specialisti. Inoltre, se avete l’influenza, che sia causata da Coronavirus o sia quella stagionale, è consigliato bere molta acqua per garantirsi una buona idratazione. Se, invece, siete colpiti da inappetenza, cercate di seguire un’alimentazione leggera, ricca di alimenti cotti al vapore e alla piastra, senza fritture e cibi grassi.

E’ preferibile consumare alimenti come carni e pesci magri, verdure come carote, insalate e finocchi, frutta come limoni, mandarini e arance; in questo momento è importante mangiare tutto ciò che contiene vitamina C.

E’ importante assumere anche la vitamina A, che si trova nel pomodoro, nella cicoria, nella verza, nei broccoli, nel cavolo e negli spinaci; inoltre è importante rinforzare la flora batterica assumendo yogurt, Kefir, miso e Kimci.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube