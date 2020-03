Mercedes aiuta contro il coronavirus: 1.000 dispositivi al giorno contro COVID-19

L’Università di Londra insieme al team Mercedes di Formula 1 hanno sviluppato un prodotto che invia ossigeno ai polmoni senza la necessità di attrezzature di ventilazione. Dove normalmente questo avrebbe potuto richiedere anni per svilupparsi, ora è stato fatto in una settimana. La maschera, che va sotto il nome di Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), assicura che l’aria sia continuamente soffiata ai polmoni, in modo che il paziente non debba fare molto per respirare. Questo è un grave problema del coronavirus, che riempie i polmoni di liquido e quindi lascia meno spazio all’aria.

L’Università di Londra insieme al team Mercedes di Formula 1 hanno sviluppato una nuova maschera per il coronavirus

Il design è ora in fase di test e se tutto andrà come si spera, Mercedes potrà realizzare 1000 CPAP al giorno. Ciò dovrebbe facilitare la respirazione delle persone con il coronavirus e risolverebbe anche il problema del collasso dei polmoni. Andy Cowell, uomo di punta della Mercedes, è apparso molto soddisfatto dello sviluppo di questa maschera.

” Il mondo della Formula 1 è stato impressionante nei suoi sforzi per combattere il coronavirus il più possibile. Siamo orgogliosi di far parte del CPAP per garantire che il prodotto possa essere consegnato il più rapidamente e il più possibile alle persone che ne hanno bisogno “, ha dichiarato Cowell ai microfoni della BBC. Anche il team tedesco dunque ha dato il proprio contributo nella lotta contro la pandermia del coronavirus che tanti morti sta facendo nel mondo.

