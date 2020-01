Mercedes-AMG GT Black Series: il debutto nel 2020

La nuova Mercedes-AMG GT Black Series si sta avvicinando. La divisione sportiva della casa automobilistica di Stoccarda annuncia la presentazione della nuova GT R Black Series con un teaser nelle sue officine di Affalterbach, in Germania. Un’anteprima della presentazione avrà luogo nella prima metà del 2020. La moderna Mercedes-AMG Black Series arriverà solo con un corpo a tetto chiuso e gran parte del corpo in fibra di carbonio per ridurre il peso il più possibile, una griglia Pan Americana più grande e più componenti aerodinamici, oltre a un sistema di scarico modificato, essenziale per sfruttare le sensazioni che offrirà in modo dinamico.

La nuova Mercedes-AMG GT Black Series debutterà nel 2020

Sotto il lungo cofano, che presenta fino a tre branchie per l’evacuazione del calore, manterrà il motore turbo da 4,0 litri da 8 litri, che offre prestazioni senza pari, con una potenza di 700 CV. Si tratterà dunque della Mercedes più potente sul mercato.

Essa sarà un’edizione limitata e molto esclusiva le cui vendite partiranno nel corso del 2020. La vettura è destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori. Il suo arrivo anticipa quello dell’esclusivo Mercedes-AMG One, un modello ancora più potente ed esclusivo il cui arrivo però al momento non è stato ancora annunciato ufficialmente.

