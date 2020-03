Mercedes annuncia un importante aggiornamento

Mercedes sta preparando un nuovo aggiornamento all’interfaccia di controllo MBUX. Questo è il sistema che controlla la piattaforma di informazione, intrattenimento e navigazione sui modelli del marchio di punta. A partire dalla metà dell’anno, il sistema di riconoscimento vocale sarà anche più informale nei confronti dell’autista e dei passeggeri. Questo sistema dunque scommetterà su un linguaggio più familiare tra guidatore e passeggeri e l’assistente di controllo. Questo aggiornamento sarà effettuato in maniera graduale iniziando da pesi quali Germania, Paesi Bassi, Svezia, Spagna, Italia, Brasile, Polonia, Taiwan, Cina e Hong Kong.

Il produttore di Stoccarda aggiunge anche nuove funzionalità alle apparecchiature digitali. Basterà usare il comando “Ehi Mercedes” per chiedere informazioni sullo stato delle stazioni sciistiche e poter conoscere tutte le informazioni relative, ascoltare i bollettini meteorologici, la qualità della neve, la disponibilità degli impianti di risalita etc. L’aggiornamento include anche una nuova funzione di Consultazione dell’oroscopo, sebbene per ora questa funzione sia limitata all’uso solo in Germania e nel Regno Unito.

Il sistema risponderà chiedendo la data di nascita del conducente o il segno zodiacale leggendo l’oroscopo ogni giorno. Inoltre, l’aggiornamento include anche una funzione di “geo-quiz” sulle capitali del mondo, nuove funzioni di intrattenimento che Mercedes propone non solo per rendere più piacevole il viaggio, ma anche per conoscere a fondo le funzionalità dell’interfaccia, come la tecnologia navigazione in realtà aumentata

Il sistema MBUX ha debuttato al CES 2018 e da allora è stato montato su tutti i nuovi modelli dal marchio tedesco fino alla rinnovata Classe E , con la sola eccezione dei Classe C e GLC . Questo è un sistema progettato per comunicare utilizzando comandi vocali naturali e ridurre gli incidenti stradali di distrazione.

