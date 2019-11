Mercedes-Benz afferma che il suo team di F1 non è in vendita

Il team Mercedes-AMG Petronas Motorsport F1 non è categoricamente in vendita. All’inizio di questa settimana, era emerso un rapporto sensazionale secondo cui Mercedes-Benz stava cercando di vendere il suo team di F1 pur rimanendo un costruttore e fornitore di motori nel campionato. Tuttavia, una fonte vicina alla società di Stoccarda ha confermato che le cose non stanno così. Mercedes sta attualmente negoziando con Liberty Media (i proprietari della F1) gli accordi commerciali e di governance dal 2021 in poi. Il team deve ancora iscriversi oltre la fine della stagione 2020, ma considerando il suo predominio nello sport negli ultimi anni, sembra improbabile che prenda in considerazione il ritiro.

Mercedes-Benz ha escluso categoricamente l’intenzione di vendere il suo team di Formula 1

Il rapporto affermava che il team Mercedes- AMG F1 poteva essere acquistato da Roger Penske o dalla ricca famiglia russa Mazepin. La scorsa settimana, l’amministratore delegato di Daimler ha ribadito l’importanza del team di Formula 1 per Mercedes-Benz. Il Campionato mondiale di Formula 1 2019 si è rivelato particolarmente vincente per il team tedesco.

Lewis Hamilton si è assicurato il Campionato piloti per il secondo anno consecutivo al recente Gran Premio degli Stati Uniti e il team Mercedes ha conquistato il Campionato mondiale costruttori già al Gran Premio del Giappone. Il prossimo anno, la squadra manterrà la sua gamma di piloti formata da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Dunque la scuderia di Toto Wolff sarà protagonista in Formula 1 anche nei prossimi anni.

