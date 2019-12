Mercedes-Benz è il marchio premium più innovativo

Secondo uno studio del Center of Automotive Management (CAM), Mercedes-Benz è il marchio premium leader per le innovazioni nel periodo dal 2016 al 2019. CAM ha analizzato le innovazioni automobilistiche di 31 marchi premium: Mercedes-Benz si è dimostrata la più innovativa, con circa 180 nuove funzionalità nella produzione in serie. Queste innovazioni includevano sistemi di assistenza come il sistema di allarme antifurto, il sistema multimediale intuitivo e intelligente MBUX e il controllo del comfort ENERGIZING.

Mercedes-Benz è il marchio premium leader per le innovazioni secondo uno studio del Center of Automotive Management

Il “sistema di allarme antifurto (ATA)” è disponibile come optional per molte serie di modelli Mercedes-Benz. L’ultima generazione di ATA è offferta in combinazione con il servizio Mercedes me connect. La notifica di furto e danni al parcheggio è in grado di inviare un messaggio automatico se il veicolo subisce un impatto di parcheggio causato da terzi o viene rimorchiato. I sensori ATA sono in grado di rilevare tali situazioni e segnalarle al veicolo. Il veicolo invia quindi una notifica push all’app Mercedes me.

Mercedes-Benz ha presentato per la prima volta il sistema multimediale MBUX alla fiera CES 2018. Il nome di questo sistema di infotainment indica che l’esperienza dell’utente (UX) ha la priorità assoluta. Una caratteristica unica di questo sistema è la sua capacità di apprendere grazie all’intelligenza artificiale. MBUX è personalizzabile e si adatta all’utente. Crea così un legame emotivo tra veicolo, conducente e passeggeri.

Sono anche possibili aggiornamenti “over the air”. I suoi ulteriori punti di forza includono il cockpit widescreen ad alta risoluzione con funzionamento touchscreen, display di navigazione con tecnologia di realtà aumentata e controllo vocale intelligente con riconoscimento vocale naturale, che viene attivato con la parola in codice “Hey Mercedes”.

Ti potrebbe interessare: Mercedes mostra un misterioso modello per il CES

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube