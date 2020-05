Mercedes Classe E Coupe: più tecnologia ed efficienza

Mercedes ha finalmente presentato l’aggiornamento di metà ciclo a lungo atteso di una delle più interessanti varianti che possiamo trovare nella gamma di Classe E. La nuova Mercedes Classe E Coupe 2020 irrompe sulla scena carica di notizie importantissime. Si tratta di innovazioni che vanno ben oltre un semplice cambiamento di design. L’obiettivo del marchio tedesco con questo lifting non è altro che migliorare il dinamismo, l’efficienza, la sicurezza e l’equipaggiamento tecnologico della Mercedes Classe E Coupe. Per prima cosa analizziamo come è cambiato il design dando un’occhiata alle immagini che accompagnano questo articolo. Come con qualsiasi lifting, il cambio è concentrato sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del veicolo.

La nuova Mercedes Classe E Coupe 2020 irrompe sulla scena carica di notizie importantissime

I nuovi gruppi ottici più schiacciati ora utilizzano la tecnologia LED integrata di serie. I fari a LED ad alte prestazioni sono una delle chiavi del design in quanto presentano la nuova firma luminosa del marchio. Inoltre, possiamo opzionalmente scegliere i fari a LED MULTIBEAM che migliorano ulteriormente la visibilità stradale. Inoltre, e se ciò non bastasse, c’è una nuova griglia effetto diamante. E se diamo uno sguardo alla parte posteriore, distinguiamo le luci posteriori formate da due pezzi e che sfruttano anche la tecnologia LED. Va anche notato che sono stati introdotti quattro nuovi colori di carrozzeria. Sono i seguenti: argento high tech, grigio grafite metallizzato, argento Mojave e rosso Patagonia.

Lasciando da parte l’esterno, se ci avventuriamo all’interno della nuova Mercedes Classe E Coupe, saremo avvolti da un ambiente che respira lusso ed esclusività. Sono disponibili nuovi elementi di rivestimento come il legno di frassino grigio e l’alluminio leggero. Troviamo anche sedili sportivi dal design completo disponibili in diversi tipi di tappezzeria. Ciò che attira maggiormente la nostra attenzione è il nuovo volante intelligente disponibile con finitura in pelle. È dotato di controlli touch capacitivi e non ottici come prima. E come potrebbe essere altrimenti, esiste il sistema di infotainment MBUX con due schermi da 10,25 pollici disposti in parallelo e che consente l’utilizzo di numerosi servizi digitali online.

Un’altra novità è il sistema ENERGIZING COACH, che, analizzando numerosi parametri, permetterà al guidatore di sentirsi più a suo agio e di arrivare a destinazione rilassato. L’elenco dei sistemi di assistenza alla guida è altrettanto elevato. La nuova Mercedes Classe E Coupe è ben servita. L’assistente di frenata attivo è disponibile di serie. Inoltre, l’equipaggiamento può essere completato con i nuovi pacchetti Urban Guard e Urban Guard Plus.

L’arrivo della nuova Mercedes Classe E Coupe e della rinnovata Classe E Cabriolet nei concessionari europei avverrà nel prossimo autunno del 2020. Con l’avvicinarsi della data di lancio, Mercedes rivelerà il resto dei dettagli della gamma. Come, ad esempio, i prezzi di ciascuna delle versioni che costituiranno l’offerta.

Ti potrebbe interessare: Mercedes potrebbe usare il nome di Vettel per fare pressione ad Hamilton per il rinnovo

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube