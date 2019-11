Mercedes Classe G diventerà elettrico

Sascha Pallenberg, responsabile della trasformazione digitale di Daimler, nelle scorse ore ha dichiarato che la futura Mercedes Classe G diventerà completamente elettrica. Secondo Pallenberg, Mercedes stava pensando di interrompere definitivamente la produzione dell‘iconico SUV dopo 40 anni di onorata carriera, ma la casa automobilistica di Stoccarda ha deciso di portare avanti la sua eredità con un futuro modello che sarà appunto completamente elettrico. “Ci sarà una versione #EV a emissioni zero della Classe G #MercedesBenz.” In passato si è discusso dell’eliminazione del modello, ma il CEO di Daimler, Ola Kallenius ha lasciato intendere già in passato che le cose non sarebbero necessariamente andate così per il popolare fuoristrada.

Mercedes Classe G continuerà a far parte della gamma della Stella ma solo in versione elettrica

Non sono stati forniti ulteriori dettagli, quindi non è chiaro quando arriverà la nuova Mercedes Classe G elettrica o quale propulsore avrà. Tuttavia, potrebbe essere lanciato entro i prossimi tre anni poiché Mercedes ha delineato i piani per lanciare fino a dieci nuovi modelli completamente elettrici entro il 2022 come parte di un investimento di dieci miliardi di euro. Presumibilmente, il nuovo modello sarà venduto come parte della famiglia Mercedes EQ come alternativa più fuoristrada al SUV EQC. Mercedes si sta anche preparando a lanciare una berlina di lusso completamente elettrica di punta, che è stata presentata in anteprima attraverso lo straordinario Vision EQS Concept al Salone dell’Auto di Francoforte di quest’anno. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori novità sulla futura Classe G.

