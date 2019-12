Mercedes e Mitsubishi sono i nuovi campioni dell’affidabilità

Secondo uno studio che è stato pubblicato nei giorni scorsi nel mondo dei motori le due case automobilistiche con le auto più affidabili sono al momento Mercedes e Mitsubishi. Lo dice una ricerca effettuata da CarMD. CarMD.com è un fornitore leader di dati per la riparazione di autoveicoli e soluzioni diagnostiche automobilistiche, che ogni anno rilascia le classifiche di affidabilità e marca. I dati rilevano che la Mercedes era il marchio meno propenso a necessitare di riparazioni del motore di controllo nell’ultimo anno, davanti a Mitsubishi e Buick, che si sono classificate rispettivamente alla posizione n. 2 e n. 3.

Mercedes, Mitsubishi e Kia sono i marchi con le auto più affidabili secondo uno studio di CarMD

Kia, che era al secondo posto lo scorso anno, è ora il marchio con il costo di riparazione medio più basso ($ 321) , seguito da Mazda ($ 332) che si è classificato al primo posto l’anno scorso e Hyundai ($ 333) . Buick, Ford e Kia sono gli unici marchi a posizionarsi tra i primi 10 in entrambe le liste. Kia ha anche dominato l’elenco dei tre veicoli compatti più convenienti da riparare. Subar Outback è il veicolo che costa di meno riparare in media. Molto bene anche Mercedes Classe C. Un tappo del serbatoio allentato o una pompa di rilevamento delle perdite difettoso, sono i due motivi più comuni per cui si accende la spia del motore di controllo dell’Outback.

CarMD ha studiato i dati di oltre 14,4 milioni di veicoli unici che riportano lo stato del motore di controllo per identificare le marche / i marchi che hanno meno probabilità di richiedere riparazioni del motore di controllo. Per classificare questi marchi, CarMD ha sviluppato un punteggio di frequenza dell’Indice formulato dalla percentuale più bassa di incidenti di riparazione per percentuale della popolazione del veicolo.

