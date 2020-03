Mercedes e Volkswagen valutano una clamorosa cooperazione

Come riportato nelle scorse ore da un giornale tedesco, si sarebbe tenuto nei giorni scorsi un incontro totalmente segreto tra i dirigenti di Mercedes e Volkswagen. Questo incontro sarebbe avvenuto su richiesta dei dirigenti della casa automobilistica di Wolfsburg e con un solo obiettivo: esplorare la possibilità di una cooperazione esclusiva tra i produttori per lo sviluppo di software di controllo delle auto elettriche di entrambi.

L’idea dell’alleanza suppone di risparmiare un grandissimo costo in termini di ricerca e sviluppo e di assunzione di esperti informatici, riunendo i team dei due o tre marchi coinvolti. Infatti in quel caso è probabile che anche Audi, marchio che fa parte del gruppo di Wolfsburg darebbe il suo contributo.

Mercedes e Volkswagen sarebbero in trattativa per una collaborazione esclusiva per lo sviluppo di software per EV

Se la trattativa andasse in porto, si tratterebbe di un vero e proprio colpo per Tesla e stabilirebbe una nuova leadership nel mercato della mobilità sostenibile. Resta anche da vedere cosa ne pensa eventualmente l’autorità di controllo della concorrenza, visto che si tratta dei due gruppi automobilistici tedeschi più grandi.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione tra Mercedes e Volkswagen, con quest’ultima che come sappiamo sta avendo non pochi problemi con il software della sua prima auto elettrica Volkswagen ID.3, le cui consegne dovrebbero avere inizio nel corso della prossima estate salvo rinvii dell’ultimo momento che sono sempre possibili nel caso in cui questi problemi non fossero stati ancora risolti.

Ti potrebbe interessare: Daimler interrompe gran parte della produzione Mercedes in Europa

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube