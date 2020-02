Mercedes EQA si prepara a sfidare Tesla Model Y

Mercedes ha pubblicato nelle scorse ore le prime foto ufficiali della nuova Mercedes EQA la cui versione di produzione è attualmente in fase di test approfonditi nella nevosa Svezia. Come abbiamo visto nei recenti scatti spia, l’EQA è mascherato da un sottile strato di camuffamento colorato, ma possiamo comunque vedere bene la forma generale. La versione di produzione di Mercedes EQA è stata presentata in anteprima dallo straordinario Concept EQA al salone dell’auto di Francoforte 2017, ma il design finale apparirà drasticamente diverso. Mentre l’EQA Concept era una berlina a tre porte, la versione di produzione sarà essenzialmente una versione elettrica del nuovo crossover Mercedes GLA.

Gli ingegneri Mercedes stanno prestando molta attenzione al modo in cui le temperature di congelamento influenzano la gestione termica della batteria e degli interni, nonché al modo in cui la batteria si carica al freddo. Altri aspetti monitorati includono la trazione del crossover elettrico e il sistema di recupero di energia su ghiaccio e neve.

Mercedes non ha ancora rivelato le specifiche tecniche del suo Mercedes EQA, ma il concetto ci dà un’idea di cosa aspettarci. La EQA Concept era alimentata da due motori elettrici che producono una potenza combinata di 268 cavalli consentendo al crossover elettrico di scattare da 0 a 100 km / h in cinque secondi.

Mercedes ha confermato che l’EQA di produzione debutterà entro la fine dell’anno, molto probabilmente al salone dell’auto di Parigi del 2020 ad ottobre. Prima dell’arrivo dell’EQA, Mercedes presenterà nuove versioni ibride della Classe E rinnovata e ibridi plug-in aggiuntivi sotto l’etichetta EQ Power della casa automobilistica.

