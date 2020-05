Mercedes EQA: svelate le prime immagini

La nuova Mercedes EQA sarà il più piccolo SUV completamente elettrico del marchio tedesco e dovrebbe arrivare negli showroom in Europa all’inizio del 2021. In effetti, la Mercedes EQA occuperà questo segmento premium per un po’ come l’unico crossover compatto completamente elettrico. I concorrenti di Audi e BMW sono ancora lontani, mentre Tesla Model Y non ha ancora raggiunto le coste europee. Le immagini della nuova Mercedes EQA pubblicate da diversi siti e blog danno un’idea dell’aspetto della vettura finita. Prenderà in prestito alcune linee stilistiche dal suo fratello maggiore, l’EQC, con fari a LED sottili simili, una griglia del radiatore mascherata e paraurti aerodinamicamente efficienti.

Le immagini della Nuova Mercedes EQA pubblicate da diversi siti e blog danno un’idea dell’aspetto della vettura finita

L’EQA è stato originariamente progettato per essere una berlina di taglia A, come mostrato dal Concept EQA, presentato al Salone di Francoforte del 2017. Tuttavia, gli ingegneri Mercedes hanno trasformato le proporzioni di questo concetto per dare vita a un crossover compatto. Per le sue dimensioni, l’EQA si baserà su una versione modificata della piattaforma attualmente utilizzata dal modello di Classe A e dal crossover GLA. Questa piattaforma offre flessibilità, consentendo a Mercedes di installare un motore elettrico su ciascun asse e una batteria da 60 kWh.

La potenza totale del gruppo propulsore elettrico varierà a seconda delle dimensioni della batteria installata (che senza dubbio avrà un impatto sul prezzo finale dell’EQA), ma Mercedes afferma che la versione più potente offrirà più di 268 CV ​​e 500 Nm di coppia, che dovrebbe consentire al crossover di fare 0-100 km / h in cinque secondi. Mercedes afferma che l’EQA avrà una portata effettiva di circa 400 km. Inoltre, la società tedesca ha affermato in precedenza che tutti i suoi futuri modelli elettrici avranno una tecnologia di ricarica rapida, che aggiungerà 100 km di autonomia in soli 10 minuti.

Ti potrebbe interessare: Mercedes aiuta contro il coronavirus: 1.000 dispositivi al giorno contro COVID-19

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube