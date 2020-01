Mercedes EQC approda in un altro importante mercato

Il gruppo Daimler ha deciso di commercializzare il suo primo SUV completamente elettrico Mercedes EQC in un altro mercato molto importante. Ci riferiamo all’India, paese in cui il veicolo sarà venduto a partire dalla prossima primavera. Inizialmente il SUV elettrico della casa di Stoccarda sarà importato nel paese indiano. Successivamente però le unità vendute in quel paese saranno prodotte li stesso. Questo sarà solo il primo modello elettrico che Mercedes ha intenzione di lanciare sul mercato.

Daimler da aprile lancerà Mercedes EQC anche nell’importante mercato indiano

Entro il 2022 infatti saranno almeno 10 i modelli della gamma EQ a fare compagnia al SUV Mercedes EQC. Questi modelli arriveranno tutti in India dove la casa di Stoccarda conta di far crescere le proprie immatricolazioni proprio grazie alla sua nuova gamma di veicoli elettrici. EQC da qualche mese è stato messo in vendita in Europa dove però l’inizio non sembra essere promettente. Infatti a dicembre sono state vendute in Germania appena 55 unità del veicolo.

I dirigenti di Mercedes si sono difesi dicendo che in realtà le scarse vendite sono dovute al fatto che al momento la produzione non è ancora entrata a pieno regime e quindi questo fa si che le unità presenti sul mercato del nuovo modello siano molto poche. Vedremo dunque se nei prossimi mesi le cose miglioreranno per Mercedes EQC che dunque presto sarà acquistabile anche in India.

