Mercedes EQC: Daimler costruirà 50 mila unità nel 2020

Daimler ha dichiarato che prevede di costruire 50.000 auto elettriche Mercedes EQC quest’anno, negando un rapporto del direttore della rivista Magazin che afferma che è stato costretto a ridurre gli obiettivi di produzione del 2020 a causa di problemi di alimentazione della batteria. Il responsabile di Magazin ha dichiarato che Mercedes ha ridotto il suo obiettivo di produzione a 30.000 da circa 60.000 a causa della carenza di celle della batteria di LG Chem. Daimler voleva vendere circa 25.000 veicoli EQC nel 2019, ma è riuscita a costruirne solo circa 7.000 per lo stesso motivo, ha affermato il direttore Magazin.

Un portavoce di Daimler ha dichiarato che i suoi piani di produzione per il 2020 non sono stati modificati. “Nel 2020 Daimler intende produrre circa 50.000 modelli Mercedes EQC“, ha dichiarato il portavoce Joerg Howe. Daimler aveva emissioni medie della flotta di 130,4 grammi di CO2 per chilometro nel 2018 e ha bisogno di raggiungere l’obiettivo di 103,1 grammi per km entro il 2021, secondo PA Consulting.

Se Daimler non riesce a ridurre la sua impronta di CO2, rischia una multa di 997 milioni di euro, ha dichiarato PA Consulting in un rapporto pubblicato questo mese. Nel 2018, le emissioni medie di CO2 nell’Unione europea sono aumentate dell’1,6 percento, raggiungendo i 120,4 grammi per km, quando i clienti hanno abbandonato i veicoli diesel e si sono spinti verso l’acquisto di veicoli più grandi. I dati per il 2019 non sono ancora disponibili.

Il capo del comitato aziendale di Daimler, Michael Brecht, ha dichiarato al responsabile Magazin che uno dei motivi per cui l’azienda sta lottando per soddisfare la domanda di batterie è perché Tesla ha acquistato Grohmann Engineering, uno specialista di automazione delle batterie assunto da Mercedes-Benz per sviluppare la propria capacità di produzione di batterie.

